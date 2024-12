Ceny pszenicy nie mogą znaleźć kierunku, ale rzepak powraca do wzrostów

Wczorajsze notowania na rynkach towarowych zakończyły się w przypadku pszenicy dość mieszanie, gdyż w Europie ceny spadały, a w USA nieznacznie rosły. Do wzrostów powróciły natomiast ceny rzepaku.

Marcowy kontrakt na pszenicę na giełdzie Matif zakończył dzień niewielkimi spadkami, gdyż stracił 0,25 EUR spadając do 227,25 EUR/t. Odmiennie wyglądała natomiast sytuacja w USA, gdzie kontrakt marcowy na CBoT zyskał 1,5 centa rosnąc do 558,75 centów/buszel.

Rynki cały czas pod presją oczekiwać odnośnie stanu rosyjskiej pszenicy

Rosyjska firma analityczna SovEcon przedstawiła wczoraj najnowszy raport z którego wynika, że kondycja zasiewów pszenicy ozimej w Rosji może być lepsza niż pierwotnie sądzono, gdyż przy wcześniejszych szacunkach pominięto fakt, że wiele nasion kiełkuje później z powodu zmian klimatycznych i rośliny, które w listopadzie znajdowały się w fazie szpilki, zostały sklasyfikowane jakoby były w złym stanie i nie mają szansy przetrwać zimy, a tak prawdopodobnie nie będzie.

Niemniej jednak SovEcon ogłosił, że prognoza zbiorów pszenicy w 2025 r. na poziomie 81,6 mln ton prawdopodobnie będzie wymagała nieznacznego skorygowania w dół.

Europejskiemu rzepakowi sprzyjają wyższe ceny w Kanadzie

Mniejsza podaż rzepaku w dalszym ciągu powoduje wzrost cen w Kanadzie, po tym, jak StatsCan obniżyło prognozę zbiorów w zeszły czwartek, kontrakty terminowe na rzepak na giełdzie ICE w Winnipeg odnotowały znaczny wzrost i ceny rosną już trzeci dzień z rzędu. Kontrakt styczniowy wzrósł o 9,70 CAD do poziomu 618,70 CAD/t, co oznacza wzrost o 40,50 CAD/t na przestrzeni kilku dni.

To wszystko przekłada się mocno na ceny rzepaku w Europie, gdzie kontrakt lutowy na Matif zakończył dzień wzrostem o 6,75 EUR rosnąc do najwyższego od trzech tygodni poziomu 532,75 EUR/t. Natomiast na CBoT nieznacznie spadły ceny soi i oleju sojowego. Kontrakt styczniowy stracił 3,75 centa spadając do poziomu 990 centów/buszel.

Źródło: StatsCan, SovEcon, Kaack