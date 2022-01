Ceny pszenicy na światowych giełdach w ostatnim tygodniu rosły, choć spadły w ujęciu miesięcznym

Według danych z piątku 21 stycznia, pszenica na giełdzie MATIF kosztowała 272,5 EUR/t. Oznacza to wzrost ceny w ujęciu tygodniowym o 3,4 proc., czyli 9 EUR/t. I chociaż nadrabiała, to w porównaniu do ceny z 21 grudnia kosztowała o 12,5 EUR/t mniej.

Podobno rzecz się miała za oceanem. Cena pszenicy w Chicago w piątek wyniosła 286,8 USD/t, a więc o 5,2 proc. więcej niż tydzień wcześniej, jednak o 2,4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Zyskiwała natomiast kukurydza. W Paryżu kosztowała w piątek 247,5 EUR/t, czyli o 3,6 proc. więcej niż tydzień wcześniej i 1,1 proc. więcej niż miesiąc temu. W Chicago piątkowa cena 242,6 USD/t, co oznacza wzrost w ujęciu tygodniowym o 3,4 proc., a w miesięcznym o 3 proc.

Jeszcze mocniej zyskiwała soja. O 4,3 proc. w ujęciu tygodniowym i o 8,1 proc. w miesięcznym, kończąc piątkową sesję w Chicago na cenie 519,9 USD/t.

Nieco stracił w ostatnim tygodniu rzepak, staniał bowiem na MATIF o 1,7 proc., jednak w ujęciu miesięcznym kosztował o 2,6 proc. więcej, osiągając w piątek cenę 757 EUR/t.