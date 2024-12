Ceny pszenicy na Matif najwyższe od 1,5 miesiąca

Wczorajsze notowania w Paryżu przyniosły mocne wzrosty cen pszenicy po lepszym od oczekiwań rozstrzygnięciu przetargu na dostawy tego zboża dla Arabii Saudyjskiej. Rzepak z kolei koryguje nieco ostatnie wzrosty.

Poniedziałkowa sesja na rynku pszenicy na giełdzie Matif zakończyła się mocnymi wzrostami, gdyż kontrakt marcowy wzrósł o 4 EUR do poziomu 233,50 EUR/t. Inaczej kształtowały się ceny na amerykańskich giełdach, gdzie marcowy kontrakt na pszenicę na CBoT spadł o 2,25 centa do 550 centów/buszel.

Przetarg na dostawę pszenicy dla Arabii Saudyjskiej lepszy od oczekiwań

Wczorajsze rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pszenicy dla Arabii Saudyjskiej zostało pozytywnie przyjęte przez rynek, ponieważ kraj ten kupił ponad 800 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5%, czyli więcej niż początkowo zakładane 595 tys. ton. Do przetargu wystawiono zboże m.in. z UE, regionu Morza Czarnego, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii. Choć zakłada się, że jednym z dostawców jest także Rosja, udział rosyjskiej pszenicy jest stosunkowo niewielki. Większe ilości będą prawdopodobnie pochodzić z Rumunii, Bułgarii i Argentyny.

Z pewnością pozytywnym czynnikiem są wzrosty cen rosyjskiej pszenicy, które wpływają właśnie na to co dzieje się również na Matif. Firma konsultingowa IKAR podała, że wzrost ceny rosyjskiej pszenicy z dostawą na koniec grudnia i na początku stycznia wyniesie 6 USD/t i osiągnie 234 USD (223 euro/t). Z kolei SovEcon podał, że ceny rosyjskiej pszenicy przy tej samej zawartości białka i warunkach dostawy wyniosą 227-232 USD/t w porównaniu do 225-229 USD/t w poprzednim tygodniu.

Realizacja zysków ciągnie w dół ceny rzepaku

We wczorajszych notowaniach na rynku Matif rzepak stracił w kontrakcie lutowym 5,25 EUR spadając do 541,75 EUR/t. Na CBoT styczniowy kontrakt na soję również zamknął się niżej i ceny spadły o 6,25 centa spadając do poziomu 982 centów/buszel.

Na rynku światowym oleiste znajdują się w dalszym ciągu pod presją ze względu na słaby rynek olejów roślinnych i dobre perspektywy zbiorów w Ameryce Południowej. W poniedziałek cena oleju sojowego w Chicago spadła o ponad 2%, a kontrakty terminowe na olej palmowy w Malezji zamknęły się na minusie drugi dzień z rzędu, spadając o 1,2%. Rzepak na giełdzie ICE w Winnipeg również odnotował spore spadki i kontrakt marcowy stracił 13,90 CAD spadając do 610,10 CAD/t.

Źródło: SovEcon, IKAR, Kaack