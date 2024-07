Ceny pszenicy na delikatnym minusie, ale rzepak mocno w górę

Wczorajszy handel na rynkach towarowych zakończył się nieznacznymi stratami dla pszenicy, zarówno europejskiej jak i tej z zza Oceanu, ale bardzo mocno zyskiwały za to kontrakty na rzepak, które systematycznie zbliżają się do bariery 500 euro/t.

Pszenica zakończyła czwartek na giełdzie Matif nieco słabiej, gdyż najczęściej handlowany grudniowy kontrakt terminowy spadł o 0,50 EUR do 223,25 EUR/t i nadal znajduje się blisko najniższego poziomu od czterech miesięcy wyznaczonego w poniedziałek. Również w Chicago ceny spadły i najczęściej notowany wrześniowy kontrakt futures na CBoT stracił 4 centy spadając do 535,25 centów/buszel.

Spadki te można wiązać z tym, że Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła w czwartek prognozę produkcji pszenicy w sezonie 2023/24 o 8 mln ton do 801 mln ton. Korekty w górę objęły Stany Zjednoczone (+3,7 mln ton do 54,7 mln ton), Kanadę (+1,2 mln ton do 35,8 mln ton), Kazachstan (+2 mln ton do 15 mln ton) i Pakistan (+2,4 mln ton do 31,4 mln ton). mln ton).,

Bardzo dobrze zakończył się z kolei czwartek dla rzepaku, gdyż najczęściej notowane listopadowe kontrakty futures na Matif wzrosły o 13 EUR/t do 494,25 EUR/t. W Chicago wzrosły ceny soi i oleju sojowego, natomiast śruta sojowa odnotowała straty. Listopadowa kontrakt na soję odnotował dzienny wzrost o 2 centy do 1043 centów/buszel.

Rzepak skorzystał na rosnących cenach olejów roślinnych. W czwartek kontrakty terminowe na malezyjski olej palmowy wzrosły trzecią sesję z rzędu. Ponadto pierwsze doniesienia o plonach z europejskich zbiorów rzepaku nie są przekonujące, a zbiory słonecznika w regionie Morza Czarnego mogą być mniejsze niż oczekiwano, ponieważ kluczowi producenci, tacy jak Rumunia, Ukraina i Rosja, w ostatnich tygodniach borykali się z upałami i suszą . Hiszpanię również obecnie dotyka fala upałów, która może spowodować mniejsze zbiory.

źródło: Kaack