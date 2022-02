Ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku w środę gwałtownie rosną

Ciągłe niepokoje na Ukrainie, które dziś zresztą eskalowały, windują ceny na rynkach surowcowych. Wczoraj, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, znów mocno rosły ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku. Dziś wystrzeliły notowania ropy.

Zacznijmy od paryskiej giełdy MATIF. Tam cena na marcowe kontrakty na pszenicę wzrosła aż o 3,05 proc., o 8,5 EUR/t do 287 EUR/t. Cena kukurydzy wzrosła o 2,29 proc. do 267,75 EUR/t, a rzepaku o 1,47 proc. do 740,25 EUR/t.

Jeszcze większa skala podwyżek miała miejsce za oceanem. W Chicago cena pszenica zdrożała aż o 5,71 proc. Równie gwałtownie rosłą cena kukurydzy (5,12 proc.). Soja zdrożała o 2,96 proc. Wzrosła także cena owsa, o 3,87 proc.

Już dziś mocno drożeje drożeje ropa. Na godz. 8.54 cena ropy brent sięgała 103 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o ponad 6 proc.