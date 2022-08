Ceny pszenicy i rzepaku w poniedziałek górę. Czy wzrosty utrzymają się na dłużej?

Poniedziałek był na Matifie dniem wzrostów cen zarówno pszenicy jak i kukurydzy i rzepaku. Czy jednak podwyżki się utrzymają. Co decyduje o cenach zbóż na giełdzie Matif?

Cena pszenicy wzrosła dziś o 2,06 proc. do 321,5 euro za tonę. Kukurydza zdrożała o 0,56 proc. do 312,5 EUR/t, zaś rzepaku o 3,53 proc. do 622,75 EUR/t.

Może się jednak okazać, że dzisiejsze wzrosty cen to tylko chwilowy trend:

– Inwestorzy ponownie kupili pszenicę w piątek, zwabieni niskimi cenami z ostatnich kilku dni. Niemniej jednak zyski stoją na glinianych nogach. Podaż z regionu Morza Czarnego stale rośnie. Na Ukrainie ładuje się obecnie 10 statków. Według ukraińskiego Ministerstwa Transportu na liście oczekujących znajduje się 40 innych statków. ONZ z zadowoleniem przyjęłaby, gdyby rosyjskie towary rolne i nawozy również uzyskały dostęp do rynków światowych – informuje serwis Kaack.

Jeśli chodzi o rzepak, sytuacja wygląda dość podobnie; wyższe zbiory powinny determinować jego ceny w najbliższym czasie, a nie chęć zysków inwestorów.

Z kolei na ceny kukurydzy będą wpływały przede wszystkim dwa czynniki: coraz mniejsze prognozowane zbiory w Europie i coraz intensywniejszy eksport kukurydzy ukraińskiej.