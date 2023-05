Ceny pszenicy i rzepaku w dół. Drony zaatakowały port w Odessie

Po piątkowych podwyżkach ceny pszenicy i rzepaku na paryskim Matifie spadły we wtorek. Wyjątkiem była kukurydza, której cena wzrosła w kontraktach na czerwiec nawet znacznie, ale w kontraktach na pozostałe miesiące symbolicznie lub wręcz zanotowano straty. Z powodu święta giełda chicagowska była zamknięta.

Pszenica zdrożała o 2,5 EUR/t do 225,75 EUR/t, a najważniejszym tematem jest obecnie pogoda; w Europie Zachodniej w najbliższych dniach ma być pogodnie i sucho, zaś opady prognozowane są dla Europy Południowej, poza południowo-zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego, gdzie nadal trwa dotkliwa susza.

– Perspektywy zbiorów w Europie pozostają dobre. Komisja Europejska szacuje produkcję pszenicy miękkiej w UE na 131,5 mln ton, czyli o 1,3 mln ton więcej niż kwietniowa prognoza. Perspektywy produkcji zbóż poprawiły się we Francji i Rumunii, niwelując skutki suszy w Hiszpanii. Prognoza eksportu pszenicy miękkiej pozostaje niezmieniona i wynosi 32 mln ton. Szacunki dotyczące zbiorów jęczmienia zostały zmniejszone o 200 000 ton do 52 mln ton, szacunki dotyczące zbiorów kukurydzy zmniejszyły się o 300 000 ton do 64,1 mln ton – informuje serwis Kaack.

Nadal trwa polityka obstrukcji prowadzona przez rosyjskie inspekcje na Morzu Czarnym. od 29 kwietnia nie skontrolowano ani jednego statku z portu Piwdennyj. Co więcej, wczoraj wieczorem pojawiła się informacja o ataku rosyjskich dronów na port w Odessie, który to atak doprowadził do pożaru.

Cena rzepaku spadła o 8,25 EUR/t do 403 EUR/t. Trwają zasiewy canoli w Kanadzie; ich tempo jest wyjątkowo szybkie, jednak postępująca susza każe stawiać pytanie o obfitość plonów.

Cena kukurydzy wyraźnie wzrosła, ale tylko w kontraktach na pierwszy miesiąc ( o 7,25 EUR/t do 228 EUR/t. – SovEcon spodziewa się na Ukrainie zbiorów kukurydzy na poziomie 19 mln ton , czyli znacznie mniej niż rok wcześniej (28,3 mln ton) – informuje Kaack.