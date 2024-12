Ceny pszenicy i kukurydzy kontynuują wcześniejsze wzrosty, ale traci rzepak

Wczorajsze notowania na rynkach towarowych ponownie zakończyły się wzrostami cen pszenicy i kukurydzy. Nieco inaczej wyglądała wczoraj sytuacja europejskiego rzepaku, który po wcześniejszych dynamicznych wzrostach w środę nieznacznie tracił.

Na Matif rzepak po gwałtownym wzroście cen w ostatnich dniach, w środę nieznacznie tracił i kontrakt lutowy spadł o 2 EUR do 534,50 EUR/t. Natomiast na CBoT cena styczniowego kontraktu na soję wzrosła w środę o 0,75 centa do poziomu 995,5 centów/buszel (349 EUR/t). Dobrze zachowywały się również kontrakty na rzepak na giełdzie ICE w Kanadzie, które również zanotowały niewielki wzrost o 1,10 CAD do 630,70 CAD/t (424 EUR/t).

Wzrosty hamują za sprawą kilku czynników

Pierwszym z czynników wpływających na rynek nasion oleistych jest bez wątpienia spadająca cena oleju palmowego , który w środę drugi dzień z rzędu znacząco spadł na malezyjskiej giełdzie. Ponadto ceny rzepaku tracą na impet na Kanadyjskiej giełdzie po silnych wzrostach wynikających z mniejszych od oczekiwań zapasów.

Dodatkowym czynnikiem jest również potencjalnie wyższa powierzchnia zasiewów rzepaku w Rosji, która jak twierdzi Dmitrij Rylko, szef firmy doradczej IKAR, może wzrosnąć o 1 mln ha do 19 mln ha w obliczu lepszej niż pszenica zyskowności tej uprawy.

Pszenica nie traci impetu

Notowania pszenicy na giełdzie Matif kolejny już dzień z rzędu zakończyły się wzrostami i kontrakt marcowy zyskał w środę 1,75 EUR rosnąc do poziomu do 230,75 EUR/t. Na giełdzie CBoT marcowy kontrakt na pszenicę również notował wzrosty i dzień handlowy zakończył wyżej o 1,5 centa rosnąc do 563,25 centów/buszel (197 EUR/t).

Na ceny pszenicy wpływ wywierają również rosnące wyceny w Rosji gdzie za pszenicę o zawartości białka 12,5% płacą pomiędzy 228 a 233 USD/t, gdzie pod koniec ubiegłego tygodnia było to 225-229 USD/t. Wzrosły także wyceny argentyńskiej pszenicy o około 5 USD do 225–230 USD/t.

Kukurydza korzysta na zaskakująco słabym raporcie WASDE

Środowy handel kukurydzą na CBoT był mieszany, gdyż najczęściej handlowany kontrakt marcowy nieznacznie spadł o 0,75 centa do 448,25 centów/buszel (168 EUR/t), po tym jak wcześniej rósł cztery dni z rzędu. Jednakże już późniejsze terminy nieznacznie wzrosły. Na Matif z kolei kontrakt marcowy dalej zyskiwał i w środę wzrósł o 1,25 EUR do 208,50 EUR/t.

Niewątpliwie kukurydzy sprzyja opisana w ostatnim raporcie WASDE zaskakująco duża obniżka zapasów końcowych kukurydzy w USA i na świecie. Jednakże przynajmniej na razie ceny kukurydzy na CBoT osiągnęły najwyższy poziom od pięciu miesięcy i napotkały na techniczny opór na wykresie, którego nie były w stanie przekroczyć. Dobre perspektywy zbiorów w Ameryce Południowej również ograniczyły zyski.

Źródło: IKAR, USDA, Kaack