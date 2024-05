Ceny pozostają stabilne, a w tle prognozowana niższa produkcja: Ceny bydła .05.2024

Kończąca się pierwsza połowa maja nie przynosi po raz kolejny zbyt dużych ruchów w cennikach skupowych i zmiany co najwyżej ograniczają się do kilku, kilkunastu groszy na kilogramie, co daje obraz bardzo spokojnego rynku. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 16.05.24?

W chwili obecne ruch w punktach skupu wrócił już właściwie do swoich normalnych rozmiarów, choć cały czas nie widać wielkich kolejek w skupach, bo rolnicy hodujący bydło zajęci są tzw. zielonymi żniwami. Jednakże ze strony skupujących również nie widać mocno zwiększonego zainteresowania i ceny poruszają się w bardzo wąskim przedziale wahań.

Ciekawe jest natomiast to co dzieje się na szerszym rynku, a tam pojawiła się najnowsza prognoza Komisji Europejskiej odnośnie produkcji wołowiny w UE, która zakłada, że ma ona w 2024 r. spaść o 2,3 proc., a to może wpłynąć na wzrosty cen bydła. Analitycy Komisji informują ponadto, że spożycie wołowiny na mieszkańca w UE w 2023 r. spadło do 9,7 kg (-4,7 proc. r/r), a ponieważ sytuacja rynkowa w 2024 roku wygląda dość podobnie, oczekują, że spadek konsumpcji może wynieść kolejne 2,8 proc.

Ceny na dzień 16.05.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 7 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,2 zł netto/kg

– jałówki 17,5 – 21,5 zł netto/kg

– krowy 13- 19 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.