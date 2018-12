Ceny owoców miękkich poniżej kosztów produkcji

W związku z drastycznym spadkiem cen malin, agrestu, porzeczek oraz niepewną sytuacją wiśni Związek Sadowników RP stanowczo protestuje przeciwko zaistniałej sytuacji. Zdaniem ZSRP proponowane ceny są rażąco niskie w stosunku do kosztów produkcji.

Dlatego związek wzywa producentów do przerwania i nie podejmowania zbioru tych gatunków owoców od 18 czerwca do odwołania, a służby nadzoru do kontroli jakości sprowadzanych owoców spoza UE oraz monitorowania ich ilości

Natomiast do rządu RP oraz parlamentarzystów ZSRP apeluje o pilne podjęcie prac nad doprecyzowaniem ustawy o wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

– Powszechnie stosowana jest zasada umowy jednodniowej, co naszym zdaniem jest niezgodne z zapisami ustawy. Domagamy się zmiany zapisu i wprowadzenie terminu zawierania umów do końca marca danego roku, co będzie odpowiadać wymogom umowy sezonowej – mówi Mirosław Maliszewski, prezes ZSRP.

Ponadto związkowcy apelują do rządu RP o wprowadzeni ceł i ceny wejścia na owoce sprowadzane na rynek Polski spoza UE oraz pilne podjęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem mechanizmu rezygnacji z upraw w danych gatunkach ( mechanizmy takie4 istnieją w krajach zachodnich UE).

Źródło: ZSRP