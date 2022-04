Ceny opasów 08.04.2022: Produkcja maleje, ceny rosną. Co będzie dalej?

Obecnie, jak podaje Dolnośląska Izba Rolnicza, maksymalna cena bydła kl. A ( byki w wieku 12 – 24 miesięcy jest na poziomie do 14 zł/kg żywca. W punktach skupu za jałówki (do 12 miesięcy) płacą do 13 zł/kg żywca, a za krowy do 11 zł/kg.

Według GUS przeciętna cena skupu bydła w Polsce w lutym 2022 wzrosła o 39 proc. r/r do rekordowego poziomu 9,76 zł/kg. Według ekspertów Banku PKO BP podwyżkom w Polsce sprzyjała w dużej mierze sytuacja na rynkach walutowych (słaby złoty).

Utrzymanie niskiej produkcji wołowiny w warunkach rosnących kosztów produkcji i droższych produktów alternatywnych (wieprzowina i drób), według bankowych analityków wskazuje na możliwość utrzymania w 2022 cen bydła i wołowiny na wysokim poziomie.

– Czynnikiem negatywnym może być osłabienie koniunktury gospodarczej i wzrost niepewności w warunkach wojny w Ukrainie, co ograniczyć może wydatki konsumentów na droższe produkty, w tym wołowinę – mówi Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP.

W 2021 unijna produkcja wołowiny, mierzona wagą ubojów ukształtowała się na poziomie zbliżonym do 2020 (+0,3 proc. r/r), po spadku o 0,9 proc. r/r w 2021, choć dynamika w poszczególnych krajach była zróżnicowana.

– Spadki produkcji wołowiny odnotowano u głównego eksportera w UE – Irlandii (-4,1 proc. r/r), co negatywnie odbiło się na dostawach wewnętrznych. Choć warto zaznaczyć, że

początek 2022 przyniósł wyraźną poprawę w tym zakresie (+11 proc. r/r w styczniu i lutym). Jednocześnie światowe dostawy były deficytowe z uwagi na wciąż niską produkcję

w Australii i Brazylii – dodaje Dziwulski.

Zdaniem ekspertów z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP zmiany w pogłowiu bydła w krajach UE wskazują na możliwość utrzymania niskiej dynamiki produkcji wołowiny również w 2022.