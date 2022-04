Ceny nawozów wreszcie spadły: Jest nowy cennik Agrochemu Puławy

Po ostatnich tylko złych wiadomościach odnośnie cen nawozów nadeszła wreszcie informacja na którą wszyscy czekali – wraz z nowym cennikiem Agrochemu Puławy pojawiły się obniżki cen nawozów.

Wiele osób może stwierdzić, że nowe ceny opublikowane dziś, choć faktycznie są niższe to i tak są to bardzo wysokie poziomy dla rolników. Są to cały czas ceny przy których trudno jest zbilansować produkcję, ale niestety tak wysokie poziomy to obecnie domena nie tylko naszego rynku.

Trzeba jednak zaznaczyć, że choć faktycznie obniżka ceny o ponad 700 zł na tonie w przypadku saletry amonowej jest niczym w porównaniu z wcześniejszymi podwyżkami, to jest to jakieś światełko w tunelu i jakiś pozytyw w morzu ostatnich złych informacji.