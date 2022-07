Ceny nawozów w Europie rosną wraz z cenami gazu

Tak jak się obawiano, ceny nawozów rosną wraz z cenami gazu. Popyt nie jest gwałtowny, jednak większość producentów wciąż podnosi ceny. Powód: ceny gazu ziemnego, najważniejszego czynnika kosztowego w produkcji nawozów, wzrosły od czerwca ponad dwukrotnie.

Na początku tygodnia w niemieckich portach importowych cena saletry wapniowo-amonowej (KAS) wynosiła prawie do 710 euro za tonę. To o około 60 euro za tonę więcej niż w poprzednim tygodniu.

Rosnące ceny na rynku spot nawozu zgłaszane są z najważniejszego francuskiego portu importowego i centrum handlu zbożami i nawozami mineralnymi , Rouen, a także z Niemiec. W przypadku głównego nawozu azotowego dla francuskich rolników, saletry amonowej 27%, ceny wzrosły w tym tygodniu o 50 euro za tonę do 685 euro za tonę.

W przypadku najważniejszego nawozu płynnego, roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM), ceny wzrosły o 22,50 euro za tonę do 605 euro za tonę. We Francji mocznik kosztował ostatnio 725 euro za tonę, czyli mniej więcej tyle samo, co w poprzednim tygodniu.

Z kolei w Niemczech roztwór saletrzano-mocznikowy kosztuje około 650 euro za tonę – około 20 euro więcej niż tydzień temu. W przypadku mocznika niemieccy nabywcy muszą ponownie zapłacić 895 euro za tonę. To prawie 60 euro za tonę więcej niż w poprzednim tygodniu.

Za Kornkali niemieccy rolnicy muszą obecnie płacić prawie 640 euro za tonę. To także o 20 euro więcej niż tydzień temu. W przypadku najważniejszego nawozu fosforanowego, fosforanu diamonu (DAP), żąda się w tym tygodniu około 1120 euro za tonę. Jest to również kwota wyższa o 20 euro w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Także mocznik na niemieckim rynku jest rekordowo drogi, gdyż jego cena wynosi obecnie około 895 euro za tonę. To znacznie więcej niż we Francji i prawie 60 euro więcej niż tydzień temu.

– Ceny gazu ziemnego w Europie gwałtownie wzrosły od połowy czerwca, co oznacza znacznie wyższe koszty produkcji dla producentów nawozów : na przykład koszty produkcji mocznika szacuje się obecnie na 1000 USD – mówi amerykański analityk ds. nawozów Josh Linville. Nie ma jeszcze doniesień o zamykaniu fabryk, ale problemy rolników i handlowców, którzy chcą kupić towary, wciąż narastają.

Ceny na rynku spot europejskiego amoniaku i saletry amonowej ostatnio gwałtownie wzrosły we Francji, piszą analitycy CRU na swoim blogu. Kluczowym czynnikiem, który będzie nadal ograniczał dostawy gazu i podbijał ceny, jest konserwacja gazociągu Nord Stream 1, największego pojedynczego gazociągu transportującego rosyjski gaz do Niemiec. Konserwacja ma trwać od 11 do 21 lipca. Rządy, rynki i przedsiębiorstwa obawiają się, że zamknięcie będzie trwało dłużej.

Większość analityków uważa, że ​​jeśli rurociąg nie wróci do sieci zgodnie z planem, może to mieć katastrofalne skutki gospodarcze dla Niemiec i Europy. To byłoby fiasko dla produkcji nawozów i zaopatrzenia rolnictwa.

Rosnące ceny nawozów już wskazują na kolejny kryzys rynkowy , choć popyt na nawozy jest w rzeczywistości słaby. Jednak koszty produkcji są niezwykle wysokie i większość producentów podnosi ceny . Jest również duże prawdopodobieństwo, że europejscy producenci podobnie jak w marcu br. ograniczą produkcję co tylko napędzi ceny.