Ceny nawozów spadają, ale pomimo tego rolnicy ich nie kupują

Ceny nawozów na światowym rynku spadły od połowy października o około 20 proc. W Europie spadek nie był aż tak silny, ale mimo wszystko był też znaczący. Jednakże pomimo tego rolnicy na całym świecie wciąż prawie nie kupują nawozów.

Warto spojrzeć tutaj na niemiecki rynek, gdzie saletra na początku tego tygodnia kosztowała na rynkach spot prawie 680 euro za tonę. To prawie 200 euro za tonę mniej niż na początku października. Z kolei ceny mocznika na niemieckich rynkach spot wynoszą obecnie prawie 900 euro za tonę, o około 130 euro niższe niż na początku października.

Ceny azotu w Europie nadal spadają, ponieważ kupujący pozostają ostrożni. Popyt na fosforany również pozostaje słaby na większości rynków, chociaż pewne oznaki stabilizacji cen pojawiły się w Brazylii i Indiach.

Indie również opublikowały w zeszłym tygodniu nowy przetarg na import mocznika w obliczu niestabilnych cen eksportowych. Analitycy zgłaszają również wysoki eksport siarczanu amonu z Chin, gdzie podaż gwałtownie wzrosła, ponieważ siarczan amonu nie podlega ograniczeniom eksportowym i kontyngentom, którym podlega większość nawozów z Chin.

Analitycy zakładają obecnie dalszą presję na międzynarodowe ceny nawozów . Jednym z powodów jest łagodna pogoda w Europie w ostatnich tygodniach, która spowodowała wzrost rezerw gazu i gwałtowny spadek jego cen. Prognoza pogody przewiduje również stosunkowo wysokie temperatury przez najbliższe 14 dni. Ceny gazu spadły o ponad 50 proc. w stosunku do szczytu z końca sierpnia, co pozwoliło na ponowne otwarcie wielu linii produkcyjnych nawozów azotowych w Europie.

Norweska Yara International, jedna z największych na świecie firm produkujących nawozy, poinformowała, że ​​obecnie wykorzystuje 65 proc. swoich europejskich zdolności produkcyjnych amoniaku, po zmniejszeniu produkcji do nieco ponad jednej trzeciej całkowitej zdolności produkcyjnej w drugiej połowie tego roku.

Jak informują analitycy, ceny nawozów spadają , ponieważ rolnicy, obawiając się wysokich kosztów bardzo niechętnie kupują, tłumiąc popyt i powodując nadpodaż, która powoli zaczyna zmieniać rynek.

Po tym jak ceny nawozów wzrosły do ​​rekordowego poziomu na początku roku po sankcjach nałożonych na Białoruś , głównego producenta, oraz wojnie Rosji na Ukrainie , które spowodowały wzrost cen nawozów mineralnych . Skłoniło to światowe firmy produkujące nawozy do zwiększenia zakupów i gromadzenia dużych ilości produktów, aby uniknąć problemów w łańcuchu dostaw i ograniczeń handlowych na rynkach eksportowych, takich jak Rosja .

Takie ruchy doprowadziły jednak do ​​powstania bardzo dużych zapasów nawozów w niektórych kluczowych regionach, a rolnicy po prostu ich nie kupują , co obecnie mocno obciąża rynek.

Podobnie do rynków światowych wygląda sytuacja w Polsce. Także tutaj dystrybutorzy przyznają, że popyt na nawozy mocno osłabł i nie widać na chwilę obecną przesłanek aby sytuacja miała ulec zmianie. Pomimo spadku cen nawozów azotowych, na bardzo wysokich poziomach utrzymują się ceny nawozów fosforowych, potasowych i wieloskładnikowych co sprawia, że rolnicy wykazują niewielkie zainteresowanie zakupami.