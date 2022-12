Ceny nawozów i zbóż dziś i rok temu

Chociaż już rok temu obserwując publikacje nowych cenników nawozów łapaliśmy się za głowy, z dzisiejszej perspektywy wydają się one zupełnie atrakcyjne. W skali roku w przypadku niektórych nawozów wzrosły przekroczyły nawet 1500 zł/t.

W cenniku Agrochemu Puławy sprzed roku saletra amonowa 34,4 proc. kosztowała 2665 zł/t, podczas gdy obecnie (wg ciągle aktualnego cennika z 23 listopada) jej cena sięga 3625 zł/t. Pulan Macro 32N w cenniku z 26 listopada 2021 kosztował 2695 zł/t, podczas gdy obecnie jest to 3705 zł/t. RSM 32 proc. kosztował 2515 zł/t, zaś obecnie jest to 3420 zł/t. Generalnie w przypadku nawozów azotowych mamy do czynienia ze wzrostami oscylującymi wokół 1000 zł/t.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku nawozów wieloskładnikowych; cena Polifoski 5 w skali roku wzrosła z 2475 do 4050 zł/t. Polifoska 8 zdrożała z 2690 do 4475 zł/t, mamy więc do czynienia z podwyżkami grubo przekraczającymi 1500 zł/t.

A co ze zbożami? Za pszenicę konsumpcyjną płacono od 1100 do 1400 zł/t wobec 1300-1600 obecnie. Dużo gorzej wygląda sytuacja na rynku rzepaku, który kosztował przed rokiem 2750-3400 zł/t. Obecnie jego ceny zaczynają się od poniżej 2500 zł/t, a kończą na dolnej granicy sprzed roku. Za tonę mokrej kukurydzy płacono od 630 do 700 zł/t, obecnie stawki zaczynają się poniżej 600 zł/t.