Ceny nawozów będą rosły

Ostatni rok to okres ciągłego wzrostu cen głównych surowców do produkcji nawozów. Gaz ziemny który stanowi od 50 do 70% kosztów produkcji szczególnie w nawozach azotowych, zmienił swoją cenę z poziomu ok. 6 EUR/MWh w maju 2020 r. do ok. 24 EUR/MWh w analogicznym okresie 2021 r.

Również ceny surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych takich jak fosforyty i sól potasowa w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły. Kolejnym elementem kosztowym o dużym znaczeniu dla branży producentów nawozów są lawinowo rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które na przestrzeni ostatniego roku wzrosły o 150% z poziomu 20 EUR za tonę do 50 EUR za tonę.

Powyższe czynniki, zdaniem Grupy Azoty będą miały zasadniczy wpływ w nadchodzących miesiącach na rosnące ceny nawozów w Polsce, Europie i na Świecie. Jednocześnie przewidywana jest dalsza aktywność zakupowa nawozów na większości rynków, powodowana rosnącą konsumpcją żywności w okresie pandemii oraz odbudową zapasów głównie zbóż w USA, Chinach i Ameryce Południowej.

Grupa Azoty zwraca uwagę krajowych producentów rolnych na konieczność zaplanowania procesów zaopatrzenia gospodarstw w środki do produkcji m.in. w nawozy, szczególnie w nadchodzącym sezonie produkcyjnym.

W naszej ocenie majowe ceny nawozów wieloskładnikowych odzwierciedlają aktualną sytuację popytowo-podażową na świecie, co pozwala założyć, że są to najniższe ceny w perspektywie kilku następnych miesięcy. Dlatego podział zakupów na kilka transz w obecnym sezonie może przynieść optymalizację warunków handlowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu pełnej dostępności asortymentowej produktów. Posiadanie całej palety koniecznych nawozów przed okresem ich zastosowania jest niejednokrotnie kluczowe dla poprowadzenia optymalnego procesu produkcji, bez narażania się na straty związane z nieterminowością zastosowania poszczególnych formuł nawozowych – mówi Piotr Zarosiński, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro, Grupa Azoty S.A.

Źródło: Grupa Azoty