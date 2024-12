Ceny nawozów azotowych rosną. Wieloskładnikowe nieznacznie staniały. Ceny nawozów 16.12.24

Ceny nawozów mineralnych rosną w odpowiedzi na wzrastające koszty gazu. Część sprzedawców decyduje się na obniżenie cen w celu zwiększenia popytu, jednak tam, gdzie zmiany są wprowadzane, większość z nich decyduje się na podwyżki. Poniżej przedstawiamy analizę rynku nawozowego.

Sprzedawcy na rynku krajowym po raz kolejny wprowadzili zmiany w cennikach nawozów, co wpłynęło na zmianę ich średnich cen. Większość nawozów azotowych nadal wykazuje tendencję wzrostową. Natomiast ceny nawozów wieloskładnikowych odnotowały niewielki spadek na poziomie 15zł/t. Ceny nawozów potasowych i fosforowych nie wykazują jednoznacznego kierunku zmian cen.

Rosnące ceny na rynku światowym

Jak podaje portal agrarheute, na rynku europejskim ceny mocznika pozostają niezmienione. Inaczej ma się sytuacja w Egipcie, gdzie w związku z nowym przetargiem indyjskim ceny nawozu rosną – czytamy na stronie. Względem początku miesiąca cena mocznika wzrosła o 25 USD/t i kosztuje obecnie 374 USD/t na grudzień. Egipt nie jest kluczowym dostawcą dla rynku indyjskiego, nie mniej w Europie, gdzie importowane są nawozy z Egiptu, rosną ceny gazu, co prowadzi do wzrostu kosztów produkcji, a tym samym napędza wzrost cen nawozów.

Przewiduje się, że wraz z nadchodzącą zimą, ceny gazu będą nadal rosły. W związku z tym europejscy producenci będą zmagać się z rosnącymi kosztami produkcji, co wymusi na nich dalsze korzystanie z importowanych nawozów azotowych.

Stabilne ceny na zachodzie

W związku z ograniczonym popytem, sprzedawcy nawozów zdecydowali się pozostawić ceny nawozów na tym samym poziomie w kolejnym tygodniu, mimo wyższych kosztów produkcji. Wyjątek stanowi cena saletry amonowo-wapniowej (KAS), która osiągnęła najwyższą wartość w 2024 r. Nawóz podrożał 15 euro/t względem początku miesiąca i kosztuje obecnie 346 euro/t.

Rosja obniża cło eksportowe

Rosyjski rząd zdecydował się na obniżenie ceł eksportowych na nawozy, czego celem jest wsparcie krajowego przemysłu azotowego. Dzięki nowym regulacjom rosyjskie nawozy będą jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo. Obniżka obejmuje wszystkie rodzaje nawozów, a stawka celna wyniesie maksymalnie 7% (wcześniej cło eksportowe wynosiło ok. 10%).

Decyzja Rosji spowoduje, że jej produkty staną się jeszcze bardziej konkurencyjne, również na rynku europejskim, co stanowi poważne zagrożenie dla polskich producentów, m.in. dla Grupy Azoty czy Anwil. Hubert Kamola, wiceprezes spółki Grupy Azoty, wielokrotnie zaznaczał czym może skutkować zwiększony napływ rosyjskich nawozów do Polski.

Obniżone cła mają obowiązywać wyłącznie do końca roku, nie mniej, rosyjscy analitycy przewidują, że decyzja zostanie przedłużona. Może to doprowadzić do wzrostu eksportu nawozów, w tym także do Unii Europejskiej. Niestety, brak zgodności w UE utrudnia podjęcie skutecznych rozwiązań. Kraje śródziemnomorskie nie są gotowe na wprowadzenie nowych ceł, co uniemożliwia skuteczną reakcję na wyzwania stojące przed unijnym przemysłem nawozowym.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):