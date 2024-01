Ceny na początku roku niemal utknęły w miejscu: Ceny zbóż 05.01.2024

Nieco skrócony pierwszy tydzień nowego roku upływa pod znakiem stagnacji i minimalnego ruchu, a właściwie bezruchu zarówno w cennikach jak i w skupach. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na dzień 05.01.2024?

Na chwilę obecną właściwie nic nie zapowiada, żeby ceny zaczęły się dynamicznie zmieniać. Cały czas obserwujemy wahania co najwyżej w przedziale 10-20 zł na tonie, zarówno w górę jak i w dół, co powoduje, że ceny właściwie stoją w miejscu. Nie są to jednak wartości, które skłaniałby, przynajmniej na razie, rolników do sprzedaży.

Każdy kto posiada jeszcze zboża do sprzedania liczy na nieco wyższe ceny, choć jak mówią skupujący, takie wahania cenowe mogą obowiązywać do samych żniw, jak nie dłużej. Obecnie nie ma także wielkiego zapotrzebowania ze strony firm paszowych co powoduje, że ceny są jakie są.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t i ta minimalna cena obowiązuje już od wielu tygodni. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 830 zł za tonę.

Wielkich zmian nie widać także w przypadku jęczmienia paszowego i obecnie stawki rozpoczynają się od 570 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 790 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Dużych ruchów nie widać również w przypadku żyta. Za żyto konsumpcyjne można dostać 660 zł, a ceną minimalną jest dalej 510 zł/t. Większym zmianom nie uległy natomiast ceny żyta paszowego. Obecnie ceny tego gatunku wahają się w przedziale od 490 do 610 zł/t. Nie zmieniły się również ceny jakie skupujący płacą za rzepak i jego minimalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1650 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1850 zł/t.

W bezruchu utknęła także kukurydza sucha i na chwilę obecną trudno powiedzieć, kiedy ta sytuacja może ulec zmianie. Maksymalną ceną za nią jest 760 zł/t, a ceny minimalne dalej wynoszą 620 zł/t.