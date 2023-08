Ceny na krajowym rynku nieznacznie w górę: Ceny zbóż 08.08.2023

Początek tygodnia przynosi niewielkie podwyżki cen zbóż i rzepaku, które są reakcją na ubiegłotygodniowe wzrosty na światowych rynkach towarowych. Jednakże wzrost ten jest symboliczny, bo średnio sięga 10 zł na tonie niektórych zbóż i nieco więcej na rzepaku.

W skupach do których dzwonimy nie widać bardzo mocnych ruchów cenowych, gdyż pomimo tego, że obecnie cały czas trafia do nich mniej surowca to nie ma to bardzo wielkiego wpływu na ceny i jeśli już występują podwyżki to są one w większości przypadków niewielkie bo sięgające co najwyżej 10 zł na tonie.

Nieco lepiej ma się sytuacja z rzepakiem , którego zbiory są mocno zaawansowane a dostarczane do skupów nasiona mają dobre lub bardzo dobre parametry zaolejenia. Wpływ na ceny oferowane rolnikom w tym przypadku mają dobre notowania na giełdach światowych, które wreszcie w wyraźniejszy sposób przełożyły się na rynek krajowy.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 800 do 960 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 720 do 900 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 760 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 770 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 650 do 820 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 510 do 700 zł/t. W porównaniu do ubiegłego tygodnia zyskał rzepak, którego maksymalne ceny przebiły pułap 1900 zł/t i obecnie najwyższą ceną jaką udało nam się ustalić jest 1950 zł/t, ale cały czas są skupy, które za tonę rzepaku oferują cenę na poziomie 1650 zł.

Poziomów cenowych nie zmienia zbytnio kukurydza, której ceny ulegają stosunkowo małym wahaniom. Obecnie maksymalną stawką jaką oferują skupujący jest 970 zł/t a minimalnie można dostać 750 zł/t.