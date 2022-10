Ceny mokrej kukurydzy mocno zróżnicowane. Im dalej na wschód, tym gorzej

To co jest bardzo charakterystyczne dla tegorocznego krajowego rynku mokrej kukurydzy to bardzo duże zróżnicowanie cenowe w zależności od regionu kraju. W przybliżeniu zasada jest prosta – im dalej na wschód, tym taniej.

W Wielkopolsce cena sięgnęła już 1000 zł/t mokrej kukurydzy o wilgotności 30 proc. Jest to jak na razie najwyższa stawka w kraju. Za mokrą kukurydzę w południowo-zachodniej części kraju płaci się ok. 880-900 zł/t, a w centralnej Polsce ok. 900 zł/t, zazwyczaj nieco powyżej.

Znacznie gorzej jest na wschodzie kraju. Na ceny skarżą się głównie rolnicy z woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Już dawno alarmowali oni o długich kolejkach do wytwórni pasz samochodów ze zbożami na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Teraz widoczne są tego efekty; ceny mokrego ziarna w wymienionych województwach to najczęściej 800 do maksymalnie 850 zł/t.