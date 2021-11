Ceny mleka przestają być dobre

Powoli mijają dobre czasy dla producentów mleka. Dziś hodowcy bydła mlecznego nie mogą już spokojnie zasnąć, szczególnie ci, którzy zmodernizowali swoje gospodarstwa, zainwestowali ogromne fundusze, aby ich prac była lżejsza, a efekty ekonomiczne większe.

Dziś często zaczynają mieć kłopoty ze spłatą swoich finansowych zobowiązań, ponieważ oferowana obecnie przez mleczarnie kwota za litr mleka (od 1, 59 – 1,77 zł/l), o ile jeszcze przed rokiem mogła wydawać się korzystna, to dziś często nie pozwala na efektywne funkcjonowanie gospodarstwa. Wszystko to z powodu coraz wyższych kosztów produkcji. Z jednej strony mamy więc wzrost cen pasz, a z drugiej brak rąk do pracy.

Hodowla krów nie należy przecież do najłatwiejszych. Rolnik, który chce mieć dobre wyniki musi się tu sporo natrudzić. Sam nie da rady i musi zatrudniać pomocników, a z tym jest obecnie kłopot. W związku z bardzo dobrze w ostatnich czasach rozwiniętą pomocą społeczną, ludzie na wsi wolą brać zasiłki, niż zatrudnić się w gospodarstwie.

Dlatego obecnie wielu rolników zajmujących się hodowlą krów mlecznych zastanawia się nad zmiana profilu produkcji. Najczęściej myślą o przejściu z hodowli na produkcje roślinną, która jest mniej pracochłonna i mniej kosztowna, a zysk z niej pewniejszy, co w dłuższej perspektywie może pozbawić nas statusu liczącego się gracza na rynku mleka.