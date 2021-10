Ceny mleka powinny rosnąć w najbliższych tygodniach i w 2022 roku

Według ekspertów Banku PKO BP spadki produkcji mleka w UE i spowolnienie produkcji w Polsce pod wpływem mniejszego pogłowia krów wpływają dodatnio na ceny mleka.

– Malejąca produkcja w UE przekłada się na wzrosty cen mleka. Przeciętna cena skupu w Polsce w sierpniu wyniosła 150,52 zł/hl i była wyższa o 13 proc. r/r. Ceny większości produktów mleczarskich wzrosły istotnie w porównaniu do 2020. Na uwagę zasługuje silny wzrost cen masła. We wrześniu były one wyższe o 27 proc. r/r i kształtowały się na najwyższym poziomie od 2018 r.

Wzrost popytu, w tym w sektorze gastronomicznym oraz wysokie ceny tłuszczów roślinnych (margaryna) wspierają podwyżki cen tego produktu. Ceny odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku w UE we wrześniu odnotowały wzrost odpowiednio o 26 proc. r/r i 25 proc. r/r do najwyższego poziomu od ponad 7 lat – informuje Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP.

W ocenie bankowych analityków przeciętna cena skupu w Polsce średnio w 2022 roku wzrośnie o 1-5 proc. r/r, z czego dynamika w kolejnych miesiącach 2022 będzie prawdopodobnie maleć.

– Spadki podaży, które sugeruje zmniejszanie się pogłowia krów mlecznych w niektórych krajach, w warunkach rosnących kosztów produkcji mleka, są czynnikiem wsparcia dla scenariusza podwyżek. Popyt w UE może rosnąć pod wpływem poprawy wyników gospodarczych. Czynnikiem niepewności jest możliwy mniej dynamiczny eksport produktów mleczarskich na rynki azjatyckie (Chiny) – dodaje Dziwulski.