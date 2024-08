Ile zapłacimy za nasiona zbóż? Ceny materiału siewnego sierpień 2024

Trwa sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego rzepaku oraz zbóż ozimych. Punkty sprzedaży są w szczycie oferowania swoich propozycji na sezon 2024/2025. Ile kosztują nasiona poszczególnych gatunków?

Oferta sprzedawców w zakresie sprzedaży materiału siewnego jest obszerna. W zależności od preferencji kupującego, dostosowanych do warunków siedliskowych oraz planowanego przeznaczenia uprawy, rolnicy mają możliwość wyboru spośród szerokiego wachlarza odmian. Warto jednak zdecydować się na zakup materiału siewnego odpowiednio wcześniej, gdy tylko pojawiają się pierwsze oferty. Wczesny zakup może zabezpieczyć przed potencjalnym brakiem dostępności niektórych odmian, które mogą być limitowane i niedostępne w późniejszym terminie. Oferty są również dostosowywane do ilości jakie rolnik planuje zakupić oraz na jaki termin płatności.

Rozpoczęte siewy rzepaku

Sprzedaż nasion rzepaku ozimego rozpoczęła się już w czerwcu i obecnie zbliża się ku końcowi, utrzymując ceny na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. W części północno-wschodniej rozpoczęły się siewy rzepaku ozimego, zgodnie z optymalnym terminem przypadającym na okres od 5 do 10 sierpnia. W innych rejonach kraju, gdzie optymalny termin siewu przypada na połowę oraz końcówkę sierpnia, sprzedaż nasion wciąż trwa.

Ceny nasion rzepaku

Odmiany populacyjne rzepaku ozimego są tańsze od mieszańcowych. Cena za jednostkę siewną (2,1 mln nasion) dla odmian populacyjnych, zaprawionych zaprawą fungicydową, zaczyna się od 550 zł brutto. Odmiany będące zaprawione zaprawą fungicydową oraz insektycydową kosztują od 820 zł brutto za jednostkę siewną. Odmiany mieszańcowe zaprawione zaprawą biologiczną oraz insektycydową rozpoczynają się od 1000 zł brutto do nawet 1900 zł brutto za 1,5 mln nasion.

Kupując nasiona zaprawione biologiczną zaprawą, rolnicy mogą mieć przyznaną płatność w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw. Jeżeli rolnik w trakcie kampanii wnioskował o przyznanie płatności w ramach tego ekoschematu oraz spełnił wszystkie wymagania, to może uzyskać dopłatę w wysokości 419,64 zł do jednego hektara.

Zboża z największą powierzchnią areału w kraju

Zboża odgrywają kluczową rolę w strukturze zasiewów w Polsce. W sezonie 2023/2024 powierzchnia upraw zbóż podstawowych, takich jak jęczmień zwyczajny, owies zwyczajny, pszenica, pszenżyto i żyto, wyniosła około 5,4 mln hektarów. Oznacza to, że zboża te zajmowały ponad jedną trzecią całkowitej powierzchni gruntów ornych w Polsce, która przekracza 14 mln hektarów.

Kwalifikowany materiał siewny czy własne nasiona?

Ze względu na rosnące koszty uprawy i niskie ceny w skupach, część rolników decyduje się na wykorzystanie nasion z własnego zbioru do siewu w kolejnych sezonach. Praktyka ta często spotyka się z negatywnym odbiorem w porównaniu z korzyściami płynącymi z zakupu kwalifikowanego materiału siewnego. Materiał siewny wyprodukowany we własnym gospodarstwie może mieć istotne wady w porównaniu do profesjonalnie przygotowanego materiału siewnego. Może zawierać nasiona innych gatunków roślin, być porażony chorobami oraz przy samodzielnym zaprawianiu, może nie zostać równomiernie pokryty środkiem.

W ramach przywileju, tzw. odstępstwa rolnego, istnieje możliwość wykorzystania do siewu nasion z własnego zbioru, jednak rolnik ponosi w związku z tym koszty w wysokości 50% opłaty licencyjnej obowiązującej dla danej odmiany za każdy wysiany kg materiał ze zbioru. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Agencji Nasiennej w zakładce odstępstwo rolne

Producenci kwalifikowanego materiału siewnego zbóż oraz rzepaku oferują rolnikom odmiany, które mają zapewnić wysoki poziom plonowania oraz wysoką jakość uzyskiwanych plonów. Proces przygotowywania nasion przez producentów obejmuje reprodukcję sprawdzonych odmian, czyszczenie od zanieczyszczeń oraz chwastów, sortowanie i ich zaprawianie. Na etykiecie kwalifikowanego materiału siewnego podawana jest wartość procentowa zdolności kiełkowania oraz masa tysiąca nasion, co pozwala na ustalenie optymalnej normy wysiewu danej odmiany. Dodatkowo, przygotowane nasiona są odporniejsze na choroby.

Ceny materiału siewnego zbóż

Oferty dotyczą sprzedaży nasion zaprawionych zaprawami fungicydowymi: