Ceny jesiennych usług rolniczych. Ile zapłacimy za orkę, siew, koszenie kukurydzy czy zbiór buraków?

Jesienne prace polowe trwają już w najlepsze. Siewy, orki, rozwożenie obornika czy kopanie buraków jeszcze w wielu miejscach są na początkowych etapach, stąd warto sprawdzić, ile w tym roku trzeba za nie zapłacić.

Najpopularniejszą z prac polowych usługą z jakiej korzystają rolnicy niezależnie od regionu jest orka. Nie każdy dysponuje odpowiednio wydajną maszyną do tej pracy stąd tak duża popularność tej usługi. Ceny w tym przypadku, podobnie jak z innymi usługami są bardzo rozbieżne, gdyż nawet w granicach jednej gminy mogą się różnić o kilkadziesiąt zł za hektar bądź godzinę wykonanej pracy. Najczęściej spotykane w tym roku ceny wynoszą od 200 do nawet 280-300 zł za hektar zaoranego pola.

Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszą się usługi siewu, gdyż większość rolników tą pracę stara się wykonywać we własnym zakresie. Mało ogłoszeń dotyczy siewu samym siewnikiem zbożowym. Ceny tutaj oscylują w granicach pomiędzy 100 a 160 zł za ha. Sporo ogłoszeń znajdziemy, jeśli zależy nam na siewie zestawem uprawowo-siewnym i wówczas cena za hektar wykonanej pracy zawiera się w przedziale 180-200 zł. Dużo drożej jest w przypadku siewu agregatami siewnymi do siewu bezpośredniego lub pasowego gdyż wówczas ceny wynoszą 350-400 zł hektar, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że odpada w tym przypadku chociażby kosztowna orka.

Coraz większą popularnością cieszą się również usługi rozwożenia obornika z pomocą dużych i wydajnych maszyn. I tak dla przykładu za rozwóz z pomocą dwóch 14 tonowych maszyn z załadunkiem przyjdzie nam zapłacić od 800 do 900 zł za godzinę pracy takiego zestawu. Dość powszechną stawką przyjmowaną do rozliczeń jest również liczenie od tony rozrzuconego materiału. Wówczas stawki wynoszą od 10 do 14 zł/t z załadunkiem.

Nie mniejszą popularnością ze względu na duże zasiewy kukurydzy ziarnowej cieszą się usługi jej zbioru. Rynek tego typu usług jest dość dobrze rozbudowany a ceny jakie deklarują w tym roku usługodawcy wahają się w przedziale od 350 do 400 zł/ha wykonanej pracy.

Usługą bez której jeszcze całkiem spora grupa rolników nie może się obejść jest z pewnością zbiór buraka cukrowego. Ceny z rozmów, które przeprowadziliśmy wzrosły raczej niewiele w porównaniu do zeszłego roku. Obecnie za hektar zebranej powierzchni usługodawcy żądają najczęściej od 800 do 950 zł. Dodatkową opcją jest odwóz buraków na kraniec pola i wówczas do ceny należy doliczyć 100-150 zł.