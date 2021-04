Ceny gruntów rolnych rosną. Ile zapłacimy za grunty rolne w poszczególnych województwach?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny gruntów rolnych w Polsce nieustannie rosną. Podczas gdy w I kwartale 2017 roku kształtowały się średnio na poziomie 40 403 zł/ha, tak w II kwartale 2020 roku wynosiły już 48 096 zł/ha. A jak kształtują się średnie ceny w poszczególnych województwach?

Przed przejściem do cen, należy po krótce wyjaśnić metodologię; o ile w przypadku gruntów ornych wszystko jest jasne; grunty klas I, II i IIIa zalicza się do gruntów dobrych, gleby klas: IIIb, IV do średnich, zaś klas V i VI do słabych, to w przypadku łąk i pastwisk do gruntów dobrych zaliczają się klasy I i II, do średnich III i IV, a do słabych V i VI.

Z danych GUS wynika, że średnio najwięcej, i to zdecydowanie, zapłacimy za grunty rolne w woj. wielkopolskim, bo aż 63 401 zł/ha (84 927 za grunty dobre). Na drugim miejscu jest woj. kujawsko-pomorskie ze średnią stawką 55 456 zł/ha (68 162 za grunty dobre). Na trzecim miejscu plasuje się woj. woj. opolskie; tutaj za 1 ha ziemi trzeba średnio zapłacić 49 423 zł (69 512 za grunty dobre).

Najmniej za ziemię rolną zapłacimy w woj. podkarpackim – 28 613 zł/ha, w woj. lubuskim – 29 738 tys. zł/ha i w woj. zachodniopomorskim – średnio równo 30 tys. zł/ha.

Należy pamiętać, że dane GUS-u są wartościami uśrednionymi i mogą różnić się od wycen poszczególnych działek, te bowiem zależą od bardzo wielu czynników. Dane Urzędu dają jednak pewien obraz cen gruntów rolnych w Polsce z podziałem na województwa.