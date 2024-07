Ceny dalej w dół, z wyjątkiem rzepaku: Ceny zbóż 19.07.2024

Na przestrzeni kilku dni od ostatniego zestawienia wyceny zbóż dalej nieznacznie poruszają się w dół, ale na chwilę obecną wyróżnia się rzepak, który mocno zyskuje w związku ze wzrostami na światowych rynkach towarowych. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 19.07.2023 r.?

Ostatnie kilka dni to dość duże przyspieszenie żniw ze względu na lepsze warunki pogodowe, które pozwoliły na powrót kombajnów na pola w całym kraju. To sprawia, że zboża z tegorocznych żniw znów szerokim strumieniem płyną do skupów, a to niestety przekłada się na obniżki cen.

Wyjątkiem jest tutaj rzepak, który w przeciwieństwie do ubiegłego tygodnia mocno zyskuje i ceny ponownie opierają się o barierę 2,1 tys. zł za tonę. Powodem tego są wzrosty m.in. na paryskim Matif w związku z korektami zbiorów, które pokazują, że rzepaku będzie zauważalnie mniej w tym roku.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać nie więcej jak 960 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 720 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 610 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 820 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny z tegorocznych żniw ceny zaczynają się z kolei od 570 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 740 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 670 zł/t, a minimalnie można dostać 510 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 520 do maksymalnie 690 zł/t.

Tegoroczne żyto paszowe minimalnie kosztuje 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 610 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 650 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Wygranym tygodnia jest z pewnością rzepak za który maksymalnie można dostać 2080 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1850 zł/t.

Wielkim zmianom nie podlegają za to ceny kukurydzy i maksymalnie można dostać 870 zł/t, a minimalnie jest to poziom 680 zł/t. Z kolei za tegoroczny owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 820 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 580 zł za tonę.