Ceny byków dochodzą do 25 zł/kg: Ceny bydła 06.03.2025

Takiej sytuacji na rynku wołowiny i bydła mięsnego nie było już dawno, ponieważ ceny cały czas znajdują się w silnym trendzie wzrostowym i przynajmniej na razie na horyzoncie nie widać, aby sytuacja uległa zmianie. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 06.3.2025?

Bydła mięsnego brakuje, a to winduje ceny

Rynek bydła mięsnego zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej cierpi na dotkliwe braki surowca, co ma oczywiście odzwierciedlenie w cenach jakie są oferowane hodowcom. Jest to już kolejny tydzień z wyraźnymi podwyżkami cen.

Widać to również w publikowanych z nieznacznym opóźnieniem danych ministerstwa rolnictwa, które za okres od 17 do 23.02.2025 r. pokazują, że w porównaniu z poprzednim tygodniem, średnia cena bydła rzeźnego na rynku krajowym wzrosła o 3 proc., do 11,53 zł/kg. Żywiec wołowy był o 2,5 proc. droższy niż przed miesiącem oraz aż o 17,5 proc. droższy niż przed rokiem.

W dniach 17–23.02.2025 r. za byki płacono średnio 12,75 zł/kg, za krowy 9,60 zł/kg, a za jałówki 11,57 zł/kg. Natomiast za byki w klasie R płacono 24,58 zł/kg, za krowy w klasie R 20,75 zł/kg, a za jałówki 23,08 zł/kg.

Jak długo utrzymają się powyżki?

Otwarte pozostaje pytanie jak długo na rynku będą jeszcze gościły podwyżki cen, ponieważ rozmawiając ze skupującymi słychać głosy, że jesteśmy prawdopodobnie już blisko szczytu cenowego, choć oczywiście nikt nie chce podjąć się podania wyraźnych prognoz i przewidywań.

Ceny bydła mięsnego na dzień 06.03.2025 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9,8 – 15 zł netto/kg

– jałówki 7,5 -14 zł netto/kg

– krowy 5 – 12,2 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 20,2 – 25 zł netto/kg

– jałówki 18,2 – 23,8 zł netto/kg

– krowy 14,5- 22,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.