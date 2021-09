Ceny bydła mięsnego cały czas bez rewelacji

Hodowcy opasów nadal nie mają zbyt wielu powodów do radości. Z tygodnia na tydzień pasze drożeją , a na rynku sprzedaży zastój. Bydło rzeźne wprawdzie droższe jest o 23 proc. niż przed rokiem, ale koszty jego utrzymania też znacznie wrosły. Obecnie podmioty skupowe płacą za dostarczone opasy przeciętnie 7,79 zł/kg , czyli zaledwie o kilka groszy więcej niż przed miesiącem.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie bydła w czerwcu 2021 r. liczyło 6 400,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9 prc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych za wyjątkiem pogłowia krów.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2020 r. o 3,5 proc., a w porównaniu do grudnia 2020 r. o 3,1 proc. do poziomu 1 788,8 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 3,3 proc., a w porównaniu z grudniem 2020 r. odnotowano również wzrost 3,1 proc. i osiągnęło poziom 1 856,0 tys. sztuk.

Natomiast pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2020 r. spadło o 79,6 tys. sztuk (o 3,2 proc.) do poziomu 2 388,5 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2020 r. odnotowano spadek pogłowia o 2,9 tys. sztuk (o 0,1 proc.).