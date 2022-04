Ceny bydła 28.04.2022: Opasy coraz droższe, produkcja coraz mniejsza

Według ekspertów Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2022 r. w UE produkcja wołowiny może być o blisko 1 proc. mniejsza niż w 2021 r. i prawdopodobnie wyniesie 6,8 mln ton. Będzie to efekt dostosowania strukturalnego w sektorze wołowiny i mleka oraz wysokich cen pasz.

Już dziś widać, jaki wpływ mają spadki pogłowia na ceny opasów, które z tygodnia na tydzień są coraz wyższe. Zakłady ubojowe jeśli chodzi o żywiec to obecni płacą za byki powyżej 600 kg od 7,50 do 14,50 złotych za kilogram. Jałówki powyżej 550 kilogramów można sprzedać w cenie od 5, 50 – 14 zł/kg, a krowy powyżej 650 kilogramów od 4, 50 do 11 zł/kg.

Natomiast jeśli chodzi o klasę WBC to za byka 280 kg+ do 30 miesięcy trzeba zapłacić od 19,00 do 24, 50 zł/kg, za jałówkę 240 kg+ do 30 miesięcy – od 17,00 do 23,70 zł/kg, a za krowę 320 kg+ od 13,00 do 22, 40 zł/kg.