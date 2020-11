Centrum operacyjne John Deere z nowymi funkcjami

Dzięki Operations Center John Deere rolnicy i usługodawcy mogą zarządzać danymi swojego gospodarstwa w dowolnym miejscu i czasie nawet z pozycji smartfona. Przyjazna dla użytkownika aplikacja sprawia, że klienci mogą być powiązani maszynami, polami i operatorami dzięki smartfonom lub komputerom.

Amerykański producent maszyn rolniczych stale rozwija Operations Center, by uprościć interfejs i umożliwić bezproblemowe wprowadzanie danych z floty mieszanej. Najnowsze aktualizacje mają na celu uczynienie systemu jeszcze bardziej inteligentnym i kompatybilnym z różnymi maszynami i systemami.

Dzięki nowej funkcji za pomocą kilku kliknięć można dostosować wszystkie procesy w Operations Center nawet po zakończeniu prac terenowych. To pozwala rolnikom zarządzać operacjami tak samo elastycznie, jak w przypadku dziennika polowego, który jest zwykle prowadzony w ciągniku.

Możliwość ręcznej korekty

Jeśli kierowca ciągnika przypadkowo udokumentował niewłaściwą odmianę uprawy, można to później łatwo skorygować.

– Dalsze poprawki są również możliwe dla uprawianej powierzchni, ilości i specyfice stosowanych środków ochrony roślin, mieszanin zbiornikowych czy też informacji dotyczącej roku zbioru i kalibracji plonu na kombajnie. Korzystając z bezpłatnej aplikacji MyOperations, operatorzy mogą również dodawać dane, w przypadku gdyby operator zapomniał uruchomić dokumentacji lub jeśli maszyna z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie zbierać danych – wyjaśnia Karol Zgierski z John Deere Polska.

Prosty import danych

Dla klientów posiadających floty mieszane Operations Center oferuje dwie opcje importu danych zewnętrznych:

Podłączenie wyświetlacza z wgranymi danymi;

dane z maszyn w formacie ISOXML mogą być importowane do Operations Center poprzez pamięć USB. Ta opcja działa również z historycznymi danymi maszyny, jeśli są one nadal dostępne, np. zapisane na dysku twardym komputera.

Dane dostępne w chmurze

W zakresie zarządzania flotą w pełni dostępne jest rozwiązanie typu cloud-to-cloud DataConnect opracowane przez firmy CLAAS, 365FarmNet i John Deere. Obecnie w interfejsie użytkownika można przeglądać następujące dane maszyny: aktualne i historyczne pozycje maszyn, poziomy w zbiornikach paliwa, stan pracy maszyny i prędkości. DataConnect może być również używany do logistyki zbiorów i do organizacji łańcuchów logistycznych. Co ważne, nawet maszyny bez systemu telematycznego można włączyć do zarządzania flotą, korzystając z opcjonalnej funkcji udostępniania lokalizacji w aplikacji MyOperations. Ta funkcja może być aktywowana przez kierowcę i wykorzystuje pozycję smartfona do określenia lokalizacji maszyny.

Zbadaj rentowność biznesu

Ponadto Operations Center oferuje funkcje umożliwiające bardziej precyzyjną analizę rentowności. W jaki sposób?

– Na przykład plony pszenicy ozimej można wyświetlić na wykresie słupkowym, na którym każde pole jest pokazane indywidualnie, jedno nad drugim. Przerywana linia przechodząca przez wszystkie słupki wskazuje średnią wydajność, co ułatwia analizę różnic – dodaje Karol Zgierski.

Na targach Agritechnica 2019 firma John Deere zapowiedziała rozwiązanie mające na celu skrócenie czasu kalibracji maszyn dla rolników i usługodawców w terenie. Ta nowa funkcja będzie wkrótce dostępna, a linie prowadzące, dawki wysiewu, mapy aplikacji i wiele innych operacji w terenie można zdefiniować na smartfonie lub w Operations Center.

Dzięki temu systemowi operator otrzymuje informacje przesyłane na wyświetlacz ciągnika. Po jednorazowym zaimportowaniu danych wszystkie ustawienia sterowania i dokumentacji są automatycznie aktywowane, gdy ciągnik wjedzie w granicę pola – wówczas wystarczy jedno kliknięcie.

Jak technologie spisują się w praktyce?

To, jak może funkcjonować przedsiębiorstwo rolne wspierane przez nowoczesne technologie rolne pokazują przykłady rolników z różnych części Europy.

Oltpiess SRL, rodzinne gospodarstwo Ilie Popescu znajdujące się w Slatini, 170 km od Bukaresztu zostało założone w 1994 roku. Od 2005 roku rozwój był ukierunkowany na skup zbóż, a później na energię odnawialną. W ten sposób dziś Ilie Popescu prowadzący biznes z synami może pochwalić się silosami o łącznej pojemności 100 000 ton oraz parkiem fotowoltaicznym, który obejmuje 4 ha.

Na co dzień w gospodarstwie o powierzchni 3000 ha (1400 ha pszenicy, 700 ha rzepaku, 400 ha słonecznika, 500 ha kukurydzy) wykorzystywana jest cała gama maszyn John Deere

ciągniki: 2 szt. serii 9, 4 szt. serii 8 oraz 3 szt. serii 6;

kombajny: 5 szt. serii S oraz 1 szt. WTS

opryskiwacze samojezdne: 2 szt.

– Używamy AutoTrac oraz JDLink już od 2007 roku. Wszyscy operatorzy korzystają z kompletu funkcji od 2018 roku. W przyszłości zamierzamy zmaksymalizować przychody z naszych 3000 ha poprzez jak największe inwestycje w technologię i optymalizacje oraz oczywiście nawadnianie – zaznacza Ilie Popescu.

Z aż 11 odbiorników StarFire 6000 korzysta się w biznesie prowadzonym przez Haiga Hamiltona w Szkocji. Odbiorniki zainstalowane są w jednym ciągniku serii 8, dwóch serii 7 oraz sześciu serii 6. Co równie ważne, StarFire 6000 w sposób płynny działają z maszynami innych producentów (kombajn zbożowy i kombajn samobieżny do zbioru ziemniaków). W sumie na 1400 ha w rodzinnym gospodarstwie Szkotów uprawia się ziemniaki – 200 ha, pszenica ozima – 500 ha, rzepak – 200 ha, jęczmień ozimy – 250 ha, jęczmień jary – 250 ha.

Operations Center może również zapewnić dodatkową funkcjonalność poprzez połączenia z dostawcami oprogramowania i ich indywidualnymi rozwiązaniami. Ponad 250 firm na całym świecie jest już powiązanych z Operations Center John Deere, z różnymi opcjami dostępnymi w zależności od kraju. W każdym przypadku klient może zdecydować, które dodatkowe oprogramowanie chce podłączyć do swojego konta w Operations Center w celu wymiany danych.

Źródło: John Deere