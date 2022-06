Centralny system kontroli ciśnienia w oponach dla ciągników Steyr o mocach od 115 KM

Klienci Steyr będą mogli teraz zamawiać ciągniki Profi, Impuls CVT, Absolut CVT, Terrus CVT z systemem kontroli ciśnienia w oponach Terra Care prosto z fabryki.

Nowy system kontroli ciśnienia w oponach firmy Terra Care jest teraz dostępny dla różnych serii ciągników od Profi do Terrus CVT w klasach mocy od 115 do 300 KM. Tego typu systemy oferują wiele korzyści, między innymi dlatego, że wszystkie techniczne elementy systemu kontroli ciśnienia w oponach zostały zoptymalizowane pod kątem poszczególnych modeli Steyr. Dostępny jest również nowy, interfejs użytkownika dla ISOBUS, który został opracowany i skonfigurowany wyłącznie dla ciągników Steyr we współpracy z producentem systemu kontroli ciśnienia w oponach.

Ciśnienie we wszystkich oponach na przedniej i tylnej osi ciągnika oraz, w stosownych przypadkach, na oprzyrządowaniu doczepianym jest regulowane przez jedną jednostkę sterującą. W rezultacie nacisk na podłoże wywierany przez ciągnik jest zmniejszony. Ponadto system można doposażyć w oprzyrządowanie do kontroli ciśnienia w oponach np. w przyczepie czy innym osprzęcie.

Jeśli chodzi o korzyści finansowe, Steyr powołuje się na badania przeprowadzone przez Uniwersytet Nauk Stosowanych Południowej Westfalii, które wykazały, że system kontroli ciśnienia w oponach pozwala zaoszczędzić do 2 tys. euro przy rocznym zużyciu oleju napędowego o wartości 20 tys. euro. Jednocześnie system chroni glebę przed zagęszczeniem.

Wszystkie elementy stalowe systemu wykonane są w całości ze stali nierdzewnej. Jest tylko jeden wąż powietrzny, chroniony przed kondensacją i mrozem. Ciśnienie w oponach można zwiększać lub zmniejszać przy dowolnej prędkości, a system można wyłączyć ręcznie. Klienci, którzy cenią sobie możliwie najkrótszy czas napełniania, mogą zamówić opcjonalnie wysokowydajną sprężarkę i zbiornik sprężonego powietrza

Rury ze stali nierdzewnej na osiach są uszczelnione podkładkami z węglika krzemu. W rezultacie niezużywające się i bezobsługowe łożyska przegubowe osiągają maksymalną żywotność. Mechaniczna kompensacja nachylenia jest oferowana standardowo, a na życzenie dostępny jest wariant automatyczny.