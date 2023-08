Cenowy zastój w skupach: Ceny zbóż 11.08.2023

Końcówka bieżącego tygodnia nie przynosi wielkich zmian w krajowych punktach skupu. Ta sytuacja ma szansę się zmienić dopiero w przyszłym tygodniu, kiedy to ponownie mogą ruszyć żniwa dzięki lepszej pogodzie, a co za tym idzie do skupów zaczną trafiać większe partie ziarna.

Mijający tydzień upłynął w większości przypadków na minimalnych ruchach cenowych ze względu na to, że do skupów przez panującą aurę trafiało stosunkowo mało tegorocznych zbóż. Ponadto pomimo, iż na światowych rynkach towarowych w obecnym tygodniu były całkiem spore ruchy cenowe to nie przekładało się to zbyt mocno na nasz rynek.

Podsumowując zatem bieżący tydzień trzeba powiedzieć, że ceny w stosunku do ubiegłego nie zmieniły się zbyt mocno i te zmiany w przypadku zbóż wynoszą pomiędzy 10 a 20 zł na tonie i nieco więcej w przypadku rzepaku, ale są to zmiany zarówno w górę jak i w dół. Co pokaże kolejny tydzień to się dopiero okaże…

Biorąc zatem pod uwagę powyższe czynniki obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 800 do 970 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 720 do 910 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 760 zł, a więc ceny nie uległy zmianom. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 780 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 660 do 810 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 530 do 700 zł/t. Porównując tydzień do tygodnia nieznacznie zyskał również rzepak, którego maksymalne ceny na koniec tego tygodnia wynoszą 1940 zł/t, ale cały czas są skupy, które za tonę rzepaku oferują cenę minimalną na poziomie 1650 zł.

Zmiany cen nie odnotowaliśmy również w przypadku kukurydzy. Obecnie maksymalną stawką jaką oferują skupujący jest 970 zł/t a minimalnie można dostać 750 zł/t.