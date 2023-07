Cenowy rollercoaster na krajowym rynku. Tym razem podwyżki: Ceny zbóż 21.07.2023

Rosyjski atak na port w Odessie spowodował gwałtowne zawirowania na giełdach światowych jak i na naszym rodzimym podwórku. Ceny wystrzeliły w górę, by pod koniec tygodnia nieco spaść. Niemniej podwyżki jakie się utrzymały są dość znaczące.

Środowy atak na port w Odessie odbił się dużo większym echem niż samo nieprzedłużenie umowy zbożowej i w jego konsekwencji mocno na rynkach światowych zyskiwały zboża i oleiste. Wzrostowy trend dotarł również do kraju, choć nie w takim stopniu jak na giełdach.

Niemniej jednak na koniec tygodnia podwyżki cen skupu wyhamowały, ale i tak są zauważalne i większość zbóż zyskała pomiędzy 20 a 30 zł na tonie na przestrzeni tygodnia. Najmocniej zyskiwał rzepak, który jeszcze w czwartek otarł się o 2200 zł/t, by dziś spaść do 2070 zł/t, co i tak daje od początku tygodnia wzrost o 70 zł na tonie.

Powyższe czynniki sprawiły, że obecnie skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 760 do 980 zł za tonę. Jak zwykle najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. W przypadku dostaw do portów w sierpniu/wrześniu są natomiast zawierane kontrakty po nawet 1120 zł/t za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 700 do 880 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 720 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 900 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 620 do 820 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 770 zł/t, a paszowe od 550 do 700 zł/t. Bardzo dobrze zachowywały się w obecnym tygodniu ceny rzepaku, gdyż maksymalnie można obecnie za niego dostać 2070 zł/t. Ceny minimalne są niższe, ale różnice nie są tak duże jak kilka tygodni temu i minimalną ceną jest obecnie 1830 zł/t.

Większych ruchów cenowych doświadczyła w tym tygodniu również kukurydza, która wreszcie przebiła poziom 1000 zł za tonę. Obecnie maksymalną stawką jaką oferują skupujący jest 1040 zł/t a minimalnie można dostać 800 zł/t.