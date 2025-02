Cenowej huśtawki ciąg dalszy. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 25.02.2025

Podczas wczorajszych notowań ceny rzepaku zdołały odrobić straty z początku tygodnia, a notowania pszenicy stabilizują się po kilkunastu słabszych dniach handlowych.

Marcowy kontrakt na pszenicę na Matif wykazał wczoraj umiarkowany wzrost o 0,5 EUR do poziomu 225,00 EUR/t. Również na giełdzie CBoT majowy kontrakt na pszenicę wykazywał oznaki stabilizacji, chociaż nie udało się uniknąć niewielkiej straty w końcówce notowań, która wyniosła 5,75 centa i cena spadła do 587,75 centów/buszel.

Pogoda sprzyja

Opublikowany wczoraj raport MARS pokazuje, że w połowie lutego większość zasiewów zbóż w UE znajduje się w dobrym stanie, chociaż niektóre regiony zmagają się z niekorzystnymi warunkami. Rolnicy we Francji byli szczególnie zaniepokojeni na przełomie roku, gdzie po bardzo mokrych warunkach w poprzednim sezonie skutkujących najmniejszymi zbiorami od lat 80. ubiegłego wieku, w styczniu kraj ponownie zanotował obfite opady deszczu. Jednakże obecnie sytuacja nieco się ustabilizowała. Z kolei w Europie Wschodniej wyłania się inny obraz, ponieważ np. Rumunia i Bułgaria zmagały się z suszą, a mróz na przełomie stycznia i lutego mógł wpłynąć na stan ozimin. Mimo wszystko analitycy pozostają optymistycznie nastawieni co do przyszłych zbiorów.

Rzepak odrabia straty

W przypadku kontraktu majowego na rzepak na giełdzie Matif wczorajszy dzień przyniósł wzrosty aż o 6,75 EUR do poziomu 530,25 EUR/t, co pozwoliło zniwelować straty z początku tygodnia. Notowaniom rzepaku pomagała soja, która na giełdzie CBoT utrzymała się na poziomie z poprzednich dni i oscylowała wokół 1050 centów/buszel i cena kontraktu majowego wzrosła nieznacznie o 1,25 centa zamykając się ostatecznie na poziomie 1048,75 centów/buszel.

Stabilność kontraktów sojowych analitycy przypisują dobrym wynikom eksportowym, które wyniosły w ubiegłym tygodniu blisko 860 tys. ton i pokrywały się z wcześniejszymi prognozami.

Źródło: MARS, Kaack