Cenom pszenicy i kukurydzy może pomóc jeden czynnik

Za nami mocno spadkowy tydzień cen zbóż i oleistych na światowych giełdach; pszenica na Matifie staniała o 3,7%, a rzepak aż o 6,8%. Co gorsze, spadki kontynuowane są w poniedziałek. Nastroje wyraźnie popsuł piątkowy raport WASDE, z którego można wyczytać przede wszystkim poprawę bilansu dostaw pszenicy ze względu na warunki w USA i Kanadzie.

Najnowszy raport amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa wskazuje na zbiory w USA na poziomie 54,7 mln ton, co byłoby najwyższym wynikiem od 8 lat. W Kanadzie z kolei spodziewane są zbiory na poziomie 35 mln ton, co również będzie jednym z najlepszych wyników dla tego kraju. Okazuje się więc, że niższe zbiory w Rosji w ogólnym rozrachunku mogą zostać skompensowane przez zbiory w Ameryce Północnej. Wg USDA zapasy końcowe w sezonie 2024/25 mają wynieść 257,2 mln ton wobec 252,3 prognozowanych w czerwcu.

Jeśli chodzi o kukurydzę, tutaj cięć dokonano w Argentynie i Meksyku, jednak wysokie zbiory prognozowane są w USA (127 mln ton), Chinach i Brazylii (292 mln ton).

– Dobre perspektywy produkcyjne skłoniły inwestorów na CBoT do zwiększenia swoich pozycji krótkich netto (zakładów na spadające ceny) w kontraktach terminowych i opcjach na kukurydzę. To spowodowało, że grudniowe kontrakty futures straciły od połowy maja 16% i osiągnęły najniższy poziom od czterech lat. Pozycja krótka netto funduszy na kukurydzę na CBoT osiągnęła w ubiegłym tygodniu rekordowe poziomy. Mało prawdopodobne jest, aby fundusze zachowywały się tak niedźwiedzio przed kluczowymi tygodniami dla zbiorów kukurydzy w USA, ponieważ zazwyczaj przygotowują się na ryzyko pogodowe – informuje serwis Kaack.

I to właśnie warunki dla uprawy kukurydzy w USA i w Chinach mogą być kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji na rynku zbóż; poważne problemy w rozwoju upraw w tych krajach mogą przynieść wzrosty cen pszenicy i kukurydzy. Jak do tej pory pogoda sprzyja jednak rozwojowi roślin w USA, co nie jest dobrym prognostykiem.