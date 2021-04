Cena żywca wieprzowego spada. Powodem obostrzenia związane z pandemią

Obostrzenia związane z pandemią Covid-19 znalazły odzwierciedlenie w przedświątecznym popycie na wieprzowinę, a tym samym w zamówieniach sieci handlowych. Średnia cena surowca spadła trochę poniżej 5 zł/kg, zaś cena w klasie E wyniosłą 6,60 zł/kg.

Spadki cen dotknęły również rynek belgijski. Bez zmian natomiast, już trzeci tydzień z rzędu, utrzymuje się cena w Niemczech (1,50 €/kg, wbc), a podobna sytuacja stabilizacji utrzymuje się w wielu krajach Europy.

Wyjątek stanowią Francja (+1₵ t/t) i przede wszystkim Hiszpania; jak podaje KZP-PTCH, tam cena wzrosła w ciągu tygodnia o 6 centów i wynosi obecnie 1,92 €/kg (wbc). Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że to właśnie Hiszpania, ze względu na brak ognisk ASF, przejęła eksport wieprzowiny do krajów trzecich, w tym przede wszystkim do Chin.

Jeśli chodzi o ceny w kraju, nie spełnił się optymistyczny scenariusz na święta. Z pewnością kontynuacja obostrzeń związanych z Covid-19 w dalszym ciągu nie będzie sprzyjał wzrostom cen żywca wieprzowego.