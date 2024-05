Cena rzepaku zbliżyła się w czwartek do 500 EUR/t. Najnowsza prognoza zbiorów zbóż od IGC

Cena rzepaku wzrosła wczoraj na Matifie o 7 EUR/t do 495 EUR/t “pchana” notowaniami olejów roślinnych i niesprzyjającymi warunkami w Rosji i Ukrainie. Pszenica niemal utrzymała poziom z wtorku.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła prognozę światowych zbiorów soi o 1 mln ton do 414 mln ton. Sporo mniejsze plony niż rok temu spodziewane są w Niemczech; szacuje się je obecnie na 3,87 mln ton, czyli o 8,4% mniej r/r.

Korekta w przypadku cen pszenicy po trzech dniach wzrostów nie jest niczym zaskakującym, jednak wyniosła ona zaledwie 1 EUR/t do 258,25 EUR/t. W Chicago cena wzrosła o 5 ct/bu do 598 ct/bu. IGC obniżyła wczoraj szacunki rosyjskich zbiorów o 4,9 mln ton do 85,5 mln ton, zaś prognozę zbiorów światowych obniżono o 3 mln ton do 795 mln ton.

Wzrost cen pszenicy hamowany jest jednak przez niskie ceny kukurydzy. Pszenica zastępowana jest przez nią w paszach, co wydają się potwierdzać hiszpańskie zakupy 110 tys. ton kukurydzy z USA.

Kukurydza w kontrakcie na nowe zbiory straciła zaledwie zaledwie 0,5 EUR/t. Inaczej niż w miesiącu frontowym, w którym jej cena spadła o 6,25 EUR/t do 211,75 EUR/t. IGC obniżyła światową prognozę produkcji kukurydzy o 6 mln ton do 1,220 mld ton. Zapasy końcowe mają być niższe o 10 mln ton i wynieść 281 mln ton – o 5 mln mniej r/r.