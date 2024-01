Cena rzepaku spada “na łeb”. Ceny zbóż na światowych giełdach 29.01.2024

Rozpoczynający się tydzień nie przynosi dobrych wieści ze światowych rynków towarowych, gdyż kolejny już raz mocno spadają wyceny pszenicy oraz rzepaku i soi.

Na wczorajszej sesji spadły ceny pszenicy na rynkach terminowych. Na Matif kontrakt marcowy spadł o 1,00 EUR do 213,75 EUR/t, a w Chicago pszenica spadła o 6,75 centów/buszel (201,49 EUR/t) do 593,50 centów/buszel.

Jest to spowodowane, jak informują analitycy, ostrożnością popytu na rynkach światowych. Pomimo ograniczonej podaży Indie nie podejmują większej działalności eksportowej i liczą na rekordowe zbiory na wiosnę.

Teraz spada także popyt ze strony Egiptu, gdzie w weekend ogłoszono, że import pszenicy do Egiptu spadnie w tym roku do 7 mln ton. Jest to znaczący spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, który wyniósł 11,2 mln ton.

W Europie na nastroje wpłynęła także nowa prognoza Komisji Europejskiej. Szacunkowa produkcja na poziomie 125,9 mln t jest o 0,2 mln t wyższa od poprzedniej prognozy. Potencjał eksportowy pozostawiono na niezmienionym poziomie 31 mln ton.

Z kolei spadki cen w Rosji nadal wywierają wpływ na rynek pszenicy. Jak dotąd w tym roku ceny pszenicy eksportowej w Rosji co tydzień były obniżane i według IKAR wynoszą obecnie 235 USD/t, co oznacza spadek o 3 USD w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Natomiast w przypadku oleistych utrzymujące się słabe dostawy eksportowe z USA i dobre postępy w zbiorach w Brazylii wywarły wczoraj presję na rynek soi. Soja w Chicago spadła o 15 centów i zakończyła wczorajszą sesję ceną 1194,25 centów/buszel (405,44 EUR/t), a rzepak stracił na Matif 6 EUR i spadł do poziomu 426 EUR/t.

W tygodniu kończącym się 25 stycznia oszacowano, że ​​wyeksportowano jedynie 890 tys. ton soi. To nie tylko spadek o około 25% w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ale także o ponad 50% mniej niż w tym samym tygodniu ubiegłego roku. Od początku sezonu wysłano 27,67 mln ton. Oznacza to gwałtowny spadek o 23,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, co negatywnie wpływa na rozwój cen.

Dodatkowo globalna podaż soi może się dodatkowo zwiększyć poprzez zwiększenie areału upraw soi na Ukrainie w bieżącym roku kalendarzowym, choć nie oczekuje się osiągnięcia rekordowego obszaru. Aktualne prognozy mówią o powierzchni maksymalnie 2 mln ha, co oznaczałoby wzrost o około 10% w stosunku do roku poprzedniego i największą powierzchnię w ciągu ostatnich 5 lat.

źródło: Kaack