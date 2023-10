Cena pszenicy wreszcie w górę. Indie i Brazylia wprowadzają ceny minimalne, a polscy rolnicy posiali znacznie mniej rzepaku

Po ostatnich spadkach cena pszenicy wzrosła na paryskim Matifie o 4,5 EUR/t do 240,5 EUR/t. Podwyżka miała miejsce także za oceanem. Główne powody takiego stanu rzeczy to większe zainteresowanie krótkimi pozycjami przez inwestorów, a także rosnące ceny ropy naftowej, kukurydzy, soi oraz słabsze euro.

Ciekawa sytuacja ma miejsce w Indiach; tam z powodu niedoborów pszenicy rząd wprowadził cenę minimalną, aby zachęcić rolników do zasiewów. Nowa cena minimalna to w przeliczeniu 25,89 EUR/dt, jednak już teraz ceny na rynkach lokalnych kształtują się na poziomie 29,63 EUR/dt. Cenę minimalną wprowadziła także Brazylia; tam ustalono ją na poziomie 275 EUR/t, o 44% więcej niż obecna cena krajowa.

A jak wygląda sytuacja w basenie Morza Czarnego?

– 17 października z portów w Odessie opuściły trzy kolejne statki przewożące ukraińskie produkty rolne, a do portów weszły w celu załadunku dwa kolejne statki. Poinformował o tym szef grupy monitorującej Instytutu Strategicznych Studiów Morza Czarnego i redaktor naczelny BlackSeaNews Andrij Kłymenko na swoim Facebooku. Podkreślił, że od 6 września 2023 roku nowym ukraińskim korytarzem żeglugowym do portów w Odessie wpłynęły już 34 statki o łącznej nośności 1,4 mln ton. W tym samym okresie pozostałe porty opuściło 20 statków z łącznym ładunkiem 0,6 mln ton – informuje serwis Kaack.

Rzepak co prawda w kontraktach listopadowych taniał (1 EUR/t do 419 EUR/t), jednak jego cena w w dalszych miesiącach rosła (+3,5 EUR/t na grudzień do 447,75 EUR/t). TO między innymi zasługa wzrostu ceny olejów roślinnych i ropy naftowej.

Wstępne prognozy zbiorów rzepaku dla UE i UK w roku 2024 zawierają się w przedziale 19-21 mln ton, a więc średnio o 1 mln ton mniej niż w 2023. Powierzchnia upraw rzepaku w Polsce na zbiory w 2024 roku wyniesie od 950 000 do 980 000 hektarów. To znacznie mniej niż 1,1 mln ha w 2023 r. Spadek wynika z nieatrakcyjnych cen rzepaku.

Kukurydza zdrożała wczoraj o 4 EUR/t do 205,25 EUR/t. Tegoroczne zbiory kukurydzy na ziarno we Francji mogą osiągnąć 13,1 mln ton, to znacznie powyżej oczekiwań rynku.