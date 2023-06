Cena pszenicy w górę i… w dół. Wreszcie odbija rzepak

Poniedziałek zapowiadał się na Matifie bardzo dobrze; cena pszenicy początkowo wzrosła o 7,5 euro za tonę, aby ostatecznie spaść o 0,75 EUR/t do 246,25 EUR/t. Po nieudanym zeszłym tygodniu wzrosła za to cena rzepaku.

Gwałtowny spadek cen był wywołany realizacją zysków przez inwestorów po początkowym dość gwałtownym wzroście. Jak informuje serwis Kaack, nie ma wśród nich przekonania co do regularnego wzrostu cen tego zboża. Podobnie sytuacja przedstawiała się za oceanem; w Chicago cena pszenicy wzrosła do poziomu najwyższego od 23 lutego, aby ostatecznie spaść o 8,25 ct do poziomu 738,25 ct/bu (249 EUR/t).

Taka niestabilność wynika z niepewności dotyczącej rynku; z jednej strony mamy czynniki przemawiające za wzrostami, takie jak niższe prognozy zbiorów w Europie, niższe zbiory w Indiach i niepewność co do funkcjonowania korytarza zbożowego, z drugiej zaś zbiory mogą być na tyle wysokie, że zaspokoją popyt w nadchodzącym sezonie.

Prognozy MARS szacują zbiory w Rosji na 86,7 mln ton, i chociaż to o 17% mniej niż w zeszłym sezonie, to nadal o 4% więcej niż średnia pięcioletnia. Nadal zresztą utrzymuje się wysokie tempo eksportu rosyjskiej pszenicy. W czerwcu było to 3,2 mln ton.

Poniedziałek dla kukurydzy zakończył się wzrostem o 1,25 EUR do 246,50 EUR/t, wzrost zanotowano także w Chicago. Nadal pogarsza się stan upraw kukurydzy w USA, choć w najbliższych dniach w głównych rejonach upraw spodziewane są opady.

Odbił dość wyraźnie rzepak, którego cena wzrosła wczoraj o 11 EUR do 442 EUR/t.

Źródło informacji: Kaack