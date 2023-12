Cena pszenicy w Chicago nadal dynamicznie rośnie, nieco inaczej jest w Paryżu. Sprawdź aktualne ceny na dzień 05.12.2023

Tendencje na giełdach towarowych w Chicago i w Paryżu we wtorek nieco się “rozjechały”. Za oceanem mieliśmy do czynienia z kontynuacją dość dynamicznego wzrostu ceny pszenicy, na Matifie zaś cena ta nieco spadła. A co z rzepakiem i kukurydzą?

Wczorajsza sesja na Matifie zakończyła się spadkiem o 2 EUR/t w kontraktach na najbardziej notowany miesiąc marzec i ostatecznie wyniosła 229,75 EUR/t. W Chicago wzrosła o 10,75 centów do najwyższego od trzech miesięcy poziomu 631,25 centów/bu (215 EUR/t). Dobre nastroje za oceanem powodują chińskie zakupy i zapowiedź importu z USA kolejnych 198 tys. ton tego zboża.

Z ciekawszych informacji należy odnotować egipskie zakupy z Rosji i Ukrainy na poziomie 180 tys. ton po 250 USD/t FOB. Japonia chce kupić ponad 130 tys. ton pszenicy z USA i Kanady, a Liban ogłosił przetarg na 30 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej. Bangladesz i Pakistan chcą kupić z kolei odpowiednio 50 i 110 tys. ton ziarna.

W wyżej wymienionych przetargach zachodnioeuropejska pszenica ma jednak marne szanse; wciąż największym klientem UE pozostają kraje Afryki Północnej i Zachodniej z Maroko i Nigerią na czele. Większym spadkom na Matif zapobiegło słabnące euro.

Rzepak w kontraktach na luty stracił wczoraj 0,5 EUR/t i kosztował 444,25 EUR/t, zaś soja na CBoT straciła 0,75 ct do 1.305,5 ct/bu (444 EUR/t).

– Jak wynika z opublikowanych we wtorek danych Komisji Europejskiej , import soi do UE od 1 lipca osiągnął 4,66 mln ton, co oznacza prawie niezmieniony poziom w porównaniu z rokiem ubiegłym (4,68 mln). Unijny import rzepaku wyniósł w tym samym okresie 2,34 mln ton, co oznacza spadek o 25% w porównaniu z 3,11 mln ton rok wcześniej. Import śruty sojowej wyniósł 6,30 mln ton, czyli o 12% mniej niż 7,12 mln ton rok temu – informuje serwis Kaack.

Marcowy kontrakt na kukurydzę zyskał w Chicago 5 ct do 490,5 ct/bu (179 EUR/t), osiągając najwyższy poziom od prawie trzech tygodni, zaś na Matif stracił 0,25 EUR do 202,25 EUR/t.