Cena pszenicy rośnie, choć już nie tak dynamicznie

Piątkowa sesja na paryskim MATIF-ie znów zakończyła się na “zielono”. Obecne podajemy już ceny kontraktów na maj. Jak wyglądają obecnie ceny zbóż na światowych giełdach?

Kontrakty na maj zyskały w stosunku do czwartkowego zamknięcia niewiele, bo 0,68 proc., co dało 370,75 EUR/t. Więcej zyskiwały kontrakty wrześniowe, bo 3,02 proc., co dało cenę 324 EUR/t. Drożała kukurydza o 1,38 proc. do 349 EUR/t i rzepak o 2,46 proc. do 904,75 EUR/t, co jest m.in. efektem wzrostu notowań ropy; zarówno ropa brent jak i WTI zdrożały w piątek o nieco ponad 3 proc. osiągając cenę odpowiednio 112,71 i 106,23 USD za baryłkę.

Poza soją wzrosty również za oceanem. Cena pszenicy w kontraktach na maj wzrosły o 1,79 proc., a kukurydzy o 0,89 proc.

Tymczasem, jak podaje serwis e-WGT, Rosja pozwoliła niektórym statkom ze zbożem opuścić porty na Morzu Azowskim, zamkniętym od czasu inwazji na Ukrainę.

Jak podał Interfax, około 30 statkom pozwolono opuścić rosyjskie porty i wypłynąć w kierunku Morza Czarnego. Mówi się o wielu statkach przewożących olej słonecznikowy, zboża i pasze, które wypływają z Morza Azowskiego w kierunku Turcji. Prezydent Turcji i Rosji rozmawiali ze sobą i Putin zgodził się na uwolnienie statków z dostawami do Turcji, które czekały załadowane od długiego czasu.