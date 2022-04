Cena pszenicy przekroczyła na Matif 400 EUR/t

Chociaż środa była dość spokojna na światowych giełdach zbóż i oleistych, to warte odnotowania jest przekroczenie przez pszenicę bariery 400 EUR/t na giełdzie Matif w kontraktach na maj.

Cena pszenica wzrosłą wczoraj w Paryżu do 403 EUR/t, co oznacza wzrost w stosunku do dnia poprzedniego o prawie 1 proc.

– Unijne kontrakty na ubiegłoroczną pszenicę, kukurydzę i rzepak (dostawa w maju) ruszyły w górę w tym tygodniu po okresie konsolidacji poniżej swoich maksimów z marca. W konsekwencji wycena najbliższej serii pszenicy wróciła nad pułap 400 EUR/t, a rzepak (991 EUR/t) zbliżył się do historycznego maksimum. Kukurydza wyceniana jest na 330 EURt, czyli o 20 euro poniżej marcowego szczytu – czytamy na stronie e-WGT.

Sporo było także transakcji.

– Dobra wiadomość dla unijnych eksporterów napłynęła z przetargu organizowanego przez Egipt. GASC kupił w środę 230 tys. ton pszenicy z dostawą 20-31-maja 2022, z czego 180 tys. ton pochodzi z Francji i 50 tys. ton z Bułgarii. Cena średnia to 453,15 USD/t FOB lub 492,65 USD/t CIF. Egipt kupił też 60 tys. ton rosyjskiej pszenicy na dostawę w 1-15 czerwca 2022 w cenie 460,0 USD/t CIF – informuje e-WGT.

Rosną także ceny kontraktów na nowe zbiory a także ceny ropy naftowej, o czym pisaliśmy tutaj: Ceny ropy w górę, hurtowe ceny paliw w Polsce również. Na stacjach może być drożej