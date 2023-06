Cena pszenicy przekracza 250 EUR/t. Niepokojące wieści z rynku rzepaku

O ile na ruchy cenowe w przypadku pszenicy i kukurydzy producentom trudno ostatnio narzekać, co widoczne było na Matifie również wczoraj, to niepokojąco wygląda sytuacja na rynku rzepaku, którego cena spadła w czwartek dwucyfrowo.

Cena rzepaku spadłą na Matifie o 16,25 EUR/t do 443,25 EUR/t. Zasadniczo taki stan rzeczy został wywołany przez słabsze notowania ropy naftowej. Cena rzepaku spadła również w Winnipeg, bowiem w Kanadzie coraz bardziej korzystne warunki pogodowe poprawiają kondycję upraw. Spadła też cena soi na CBoT, o 40,25 ct/bu do 1347,75 ct/bu (452 EUR/t).

Pszenica po wzroście o 4 EUR/t osiągnęła cenę 251 EUR/t, przekraczając barierę 250 EUR/t pierwszy raz od 8. maja. W Chicago zdrożała o 4,75 ct/bu do 739 ct/bu (248 EUR/t). Jak jednak sugeruje serwis Kaack, nawet dziś może dojść do korekty, ponieważ wobec ostatnich podwyżek kusząca dla inwestorów staje się realizacja zysków.

Podwyżki były tym razem wspierane ryzykiem dotyczącym umowy zbożowej i gorszymi prognozami produkcji. W USA na pewnych obszarach najpierw we znaki dała się susza, teraz zaś opady utrudniają zbiór. Także w Chinach opady w okresie zbiorów sprawią, że ok. 20 mln ton ziarna nie nada się do spożycia przez ludzi i będzie trzeba przeznaczyć ją na paszę lub na produkcję etanolu.

Kluczowa rzecz jasna będzie sytuacja pogodowa w Europie; w najbliższych dniach będzie można ocenić, czy występujące obecnie opady “zdążyły” uratować uprawy na niektórych obszarach.

Cena kukurydzy zmieniła się wczoraj nieznacznie, wzrosła o 1,5 EUR/t do 247,75 EUR/t.