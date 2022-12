Matif: Cena pszenicy najniższa od 3,5 miesiąca

Na Matifie spadków ciąg dalszy. W najgorszym momencie wczorajszej sesji cena pszenicy spadła do zaledwie 303,25 euro za tonę, co stanowi najniższą wartość od 3,5 miesiąca.

Wczorajszy spadek ceny pszenicy na Matifie był spowodowany przede wszystkim rekordowymi plonami w Australii; szacowane są one bowiem na 36,6 mln ton, czyli o 1 proc. więcej niż w rekordowym poprzednim sezonie. Ostatecznie na zamknięciu sesji cena pszenicy wyniosła 313,25 EUR/t, o 7,25 EUR/t mniej niż w piątek. Cena spadła także w USA, importerzy wybierają bowiem pszenicę rosyjską. W zeszłym tygodniu Rosja wyeksportowała ok. 1 mln ton ziarna, USA tylko niecałe 335 tys. ton.

Cena kukurydzy spadła o 2,75 EUR/t do 291,75 EUR/t. Jest to o tyle dziwne, że z Ameryki Południowej płyną wieści o niezbyt dobrej kondycji zasiewów z powodu upałów i suszy. W poniedziałek wzrosła jedynie cena rzepaku – o 1 EUR/t do 567,75 EUR/t.