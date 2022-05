Cena pszenicy na Matif stabilizuje się na poziomie ok. 400 EUR/t

Wczoraj na paryskim Matifie doszło do niewielkiej przeceny pszenicy. Taniała też kukurydza, ale minimalnie zyskiwał rzepak.

Wyceny kontraktów majowych w przypadku pszenicy spadły o nieco powyżej 2 proc. do 398 EUR/t. Mniej straciły kontrakty na nowe zbiory, bo zaledwie 0,75 proc., co dało cenę 394,5 EUR/t. Kukurydza z nowych zbiorów potaniała o 2 EUR/t i skończyła sesję z ceną 342,5 EUR/t. Stare zbiory są wyceniane na 358,25 EUR/t. Zdrożał nieco rzepak, do 846,5 EUR/t.

– Unijne zboża potaniały lekko w poniedziałek, ale skala spadku była dużo mniejsza niż za Atlantykiem. Większa przecena terminu majowego pszenicy wynika z przypadającego na dzisiaj zakończenia obrotu tą serią. W Paryżu kontrakt na rzepak odbił w górę naśladując zachowanie kanadyjskiej canoli i oleju palmowego. O ile zagrożenie suszą we Francji rośnie, to w USA warunki pogodowe poprawiają się i powinny pozwolić na przyspieszenie tempa wiosennych zasiewów. Na razie zaawansowanie w zasiewach dwóch głównych upraw (kukurydza i soja) stanowi ok. połowy średniej dla tego terminu – informuje e-WGT.