Cena pszenicy na MATIF przekracza we wtorek 350 EUR/t, ropa ponad 10% w górę

Ciąg dalszy szalonych wzrostów cen zbóż i oleistych. Wczoraj cena pszenicy na paryskim MATIF-ie osiągnęła 351,25 EUR/t, co oznacza wzrost o 8,91 proc. w ciągu doby.

Gwałtownie rosły też notowania kukurydzy; o 9,32 proc. do 340 EUR/t i rzepaku, o 9,3 proc. do 825,75 EUR/t. Zmiany te dotyczą kontraktów marcowych, jednak rosły wyceny kontraktów długoterminowych; w przypadku kontraktów wrześniowych cena pszenicy skoczyła do 306 EUR/t (+5,43 proc.).

Ceny rosły również za oceanem; kukurydzy o ok. 6 proc., a pszenicy o niecałe 5,5 proc.

Bardzo mocno zdrożałą ropa; zarówno brent jak i WTI o ponad 10 proc.; cena ropy brent wzrosłą do 113 USD za baryłkę.

Aktualizacja:

Cena pszenicy w środę na giełdzie MATIF na godz. 10.50 przekracza już 389 EUR/t.

Zobacz także: