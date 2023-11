Cena pszenicy minimalnie w górę. Od 1/3 eksportowanych ukraińskich zbóż nie są odprowadzane podatki

Wczoraj na paryskim Matifie cena pszenicy wzrosła o 2 EUR/t do 231,5 EUR/t. Jest to zasługa m.in. informacji z basenu Morza Czarnego, gdzie pojawiły się obawy o bezpieczeństwo ukraińskiego eksportu.

Co prawda na razie transport ukraińskiego zboża nie jest zakłócany, jednak pojawiają się informacje, że w pobliżu korytarza pojawiły się rosyjskie miny. Niezależnie od tego, jak dotychczas nie osiągnięto wolumenu eksportu z okresu przed zerwaniem umowy zbożowej. Problemem ukraińskiego państwa nadal jest eksport w szarej strefie, z którego nie czerpie ono ustalonych prawem korzyści.

– Wczoraj pojawiła się informacja, że ​​mają zostać wprowadzone nowe kontrole eksportu, przede wszystkim w celu uniknięcia uchylania się od płacenia podatków. Aż jedna trzecia eksportu produktów rolnych i spożywczych realizowana jest w gotówce i bez podatków. Aby temu zapobiec, w przyszłości eksportować będą mogły jedynie firmy, które są zarejestrowane w państwowym rejestrze rolnym, płacą podatek VAT i nie mają zaległości podatkowych ani opóźnień w deklarowaniu dochodów dewizowych za granicą – informuje serwis Kaack.

Z kolei ceny pszenicy w Indiach wzrosły do poziomu najwyższego od 8 miesięcy. Ma to związek z wyższym popytem, niższymi zapasami i cłami importowymi. Oczekuje się także wyższego zapotrzebowania na pszenicę w Chinach.

W Chicago cena pszenicy wzrosła wczoraj o 5,50 centa do 561,75 centów/bu (195,98 euro/t).

Cena rzepaku spadła wczoraj o 0,75 EUR do 430,00 EUR/t, zaś kukurydzy wzrosła o 1,5 EUR/t do 198,5 EUR/t, zaś w Chicago spadła o o 3,75 centów do 475,00 centów/bu (177,47 EUR/t).

– Nowe prognozy firmy analitycznej StoneX pokazują, że drugie zbiory kukurydzy w Brazylii mogą być znacznie mniejsze. Całkowite zbiory kukurydzy w Brazylii szacuje się na 128,0 mln ton w porównaniu do 139,2 mln ton według poprzednich szacunków – informuje Kaack.