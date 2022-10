Cena pszenicy dochodzi do 350 EUR/t na otwarciu poniedziałkowej sesji Matif. Mocno w górę rzepak

Ceny zbóż w poniedziałek poszybowały w górę po obydwu stronach Atlantyku. Na Chicago Board of Trade około godz. 11.30 cena pszenicy wzrosła o ponad 5,80 proc. Nieco mniejszy wzrost notowany jest w przypadku kukurydzy – ok. 2,35 proc. Duże wzrosty cen zbóż notujemy także na paryskim Matifie.

Cena pszenicy na otwarciu sesji w Paryżu wzrosła o 3,63 proc., czyli 12,25 EUR/t i osiągnęła 349,75 EUR/t. Mocniej niż na CBoT wzrosła cena kukurydzy. Wzrost o 3,41 proc. dał cenę 348,5 EUR/t. Jeszcze bardziej w górę poszła cena rzepaku; wzrost o 3,73 proc. dał podwyżkę na tonie rzędu 23,75 EUR, zatem rzepak kosztuje obecnie 660,25 EUR/t.

Rynki bardzo dynamicznie reagują na sobotnie doniesienia o zawieszeniu przez Rosję umowy zbożowej. Co ciekawe, OZN, Turcja i USA zapowiedziały, że będzie ona kontynuowana bez jej udziału, a dziś korytarzami humanitarnymi ma przepłynąć 16 masowców – 12 załadowanych zbożem do miejsc docelowych i 4 puste na załadunek do ukraińskich portów.