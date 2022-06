Cena oleju napędowego to 8 zł/l, a zwrot akcyzy za paliwo rolnicze to nadal 1 zł/l…

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o wprowadzenie paliwa rolniczego dla rolników na potrzeby wykonywanych prac w gospodarstwie, dzięki któremu polscy rolnicy będą mieli szansę na uprawianie ziemi na podobnych zasadach jak się to odbywa w krajach zachodnich należących do Wspólnoty Unii Europejskiej.

– Dzięki możliwości zakupu tańszego paliwa opłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego w Polsce znacząco wzrośnie. Zawirowania w gospodarce doprowadziły do rosnących w zatrważającym tempie cen paliwa, które niekorzystnie wpływają na opłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w niejednym przypadku mogą doprowadzić do utraty zdolności finansowej rolnika – mówi Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 roku zwrot podatku akcyzowego wynosi 1 zł na litr oleju napędowego, kwota ta ma taka sama wartość jak to miało miejsce, gdy cena oleju napędowego oscylowała w okolicy 5 złotych za litr, natomiast obecnie kwota ta wzrosła do 8 złotych za litr paliwa. Zdaniem DIR zwrot podatku akcyzowego nie jest w stanie zrekompensować rolnikowi kosztów, z którymi musi się zmagać każdego dnia.

– Zgodnie z prawem unijnym państwa członkowskie mogą stosować minimalna stawkę akcyzy do produktów energetycznych, dlatego też wnioskujemy, aby do czasu wprowadzenia paliwa rolniczego zwiększyć o 100 proc. zwrot podatku akcyzowego dla polskich rolników. Pozwoli to stworzyć warunki na podobnym poziomie w prowadzeniu gospodarstw rolnych jak to się odbywa w innych krajach członkowskich UE – podsumowuje prezes Borys.